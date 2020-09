Účastníci besedy se mohli tázat na závažné otázky bezpečnosti občanů poslankyně Květy Matušovské (první zprava), Josefa Radochy a poslance Zdeňka Ondráčka, které uvedla předsedkyně KV KSČM Věra Žižková (druhá zleva). FOTO – Petr HOJNIC

Mír už snad nikoho nezajímá

Beseda na závažné téma bezpečnosti naší republiky z hlediska připravenosti armády, policie či záchranářů a hasičů se konala v sále U Švagerků v Hradci Králové právě při znovuzavedení přísnějších hygienických opatření. Mnoho příznivých informací se přítomní besedující nedozvěděli ani od poslance pplk. v. v. Zdeňka Ondráčka (KSČM), ani od plk. v. v. Josefa Radochy.

Naše armáda není velká, pomalu však stárne, jako celá populace, neinvestuje promyšleně, že mnoho miliard je vydáno zbytečně předvedl Josef Radocha na konkrétních příkladech. Nejen že by byla problematická ostraha hranic, ale Grippeny budou končit, Pandury i vrtulníky vhodné nad moře jsou předražené, nepotřebné, nejsou žádné dlouhodobější koncepce a plány atd. »Nejhorší je však naše pozice z mezinárodního pohledu. Mezi vojsky NATO a Ruskou federací je 70 km a trend je jasný: dosáhnout na nerostné bohatství Východu,« uvedl Radocha.

Podobná situace je u policie, o níž hovořil poslanec, i když ta má více lidí než za bývalé republiky. Vysoké odměny, ale je mnoho lidí navíc, třeba tiskoví mluvčí, stále chybějí lidé do stavu. Záchranný hasičský sbor takové personální problémy nemá. Tyto záchranné složky fungují dobře. Problematické bude udržet vysoké výsluhy pro odcházející příslušníky. »Policisté už nechodí do služby, ale do práce, a to se také do jejich činnosti promítá,« zdůraznil Ondráček.

Beseda s poslancem Zdeňkem Ondráčkem, Josefem Radochou a dalšími hosty – poslankyní Květou Matušovskou a exposlancem Stanislavem Mackovíkem – se konala v sále U Švagerků s dobrou účastí veřejnosti. Už platila znovu přísnější hygienická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. FOTO – Petr HOJNIC

Dostavil se také exposlanec Stanislav Mackovík a poslankyně za Pardubický kraj Květa Matušovská. Ta má na starosti ve výborech především dopravu železniční a hasiče. Tedy bezpečnost. Připomněla, že KSČM předložila návrh zákona na urychlení výstavby liniových staveb – tedy dálnic, ale ze Senátu se vrátil neúplný, proto jsou stále problémy. Nyní pokračuje výstavba dálnice D35 na Moravu, jen úsek Opatovice-Časy. Ale v plánech chybějí přivaděče k ní. Matušovská přijela právě z jednání výboru, kde se sešli všichni železniční dopravci. Železniční doprava je bezpečná, ujistila posluchače. »Loni bylo dokonce více nehod na železnicích než doposud letos, ale novináři si jich tak nevšímali. Mělo by se ulevit strojvedoucím, aby nebyli přepracovaní. Měli by častěji odpočívat, ale nejsou pro ně depa,« uvedla mimo jiné. Všichni budou mít stejné školení, ať slouží pod kteroukoliv společností.

Nakonec se ozvala Táňa Šormová, kandidátka KSČM do krajského zastupitelstva. Jako matka, babička a učitelka má velké obavy: »Když jsem slyšela o možném nebezpečí vypuknutí války, proč my, KSČM, neděláme něco pro to, aby se nic nekonalo. Proč nejsme slyšet? Dělejme vše pro to, aby ke konfliktu nedošlo. Odmítáme platit dvě procenta z rozpočtu na zbraně.« Na čemž se shodli všichni. Když platit za bezpečnost, tak účelně. I proto Zdeněk Ondráček na Facebooku zval novináře, kteří podceňují směr politiky NATO, na cestu do Doněcka, aby si ověřili, jak to vypadá při válečném konfliktu.

(vha)