Trumpovi lidé vytvářejí falešná videa s Bidenem

Sociální síť Twitter opakovaně aplikovala varování před manipulovanými médii kvůli videím zveřejněným spojenci Donalda Trumpa. Ti totiž ve fabulativních klipech napadají jeho volebního soupeře Joe Bidena.

První z několika takových případů se týká kongresmana Steve Scaliseho, který je druhým nejvýše postaveným republikánem ve Sněmovně reprezentantů. Scalise zveřejnil klip z Bidenova červencového rozhovoru s aktivistou Adym Barkanem o plánech kolem policejních reforem. Podle videa demokratický prezidentský kandidát odpovídá »Ano, rozhodně,« na otázku: »Shodneme se, že můžeme přesměrovat část z prostředků pro policii?« Ve skutečnosti ale tehdy otázka zněla jinak. Ačkoli skutečně byla řeč o fungování policejních sborů, slova »pro policii« byla do Barkanovy promluvy přidána z jiné části rozhovoru. Klip byl nejdříve opatřen speciálním upozorněním od Twitteru, později Scalise svůj původní tweet po protestu Bidena i Barkana smazal.

Scalise upravenou výměnu umístil i na Facebook, který má rovněž pravidla proti zmanipulovaným záběrům vytvářejícím dojem, že osoba ve videu řekla slova, která ve skutečnosti neřekla. Větší ze dvou sociálních sítí ale podle televize CNN zřejmě nepřijala žádné opatření, ale také z tamního Scaliseho účtu nakonec video zmizelo.

Twitter v podobném kontextu znovu použil upozornění na manipulovaná média o pár dní později, a to u příspěvku Dana Scavina, což je ředitel týmu pro sociální média v Bílém domě. Scavino na svém profilu publikoval video, ve kterém byl Biden umístěn do několik let starých záběrů jisté lokální televizní stanice, čímž byl vytvořen dojem, že usnul při interview. Záhy se však ozval jeden z moderátorů původního přenosu, který připomněl, že hostem nepovedeného interview nebyl bývalý viceprezident, ale herec Harry Belafonte.

I druhé video s Bidenem bylo nakonec podle ČTK z Twitteru smazáno, podle CNN nicméně předtím nasbíralo skoro 2,5 milionu zhlédnutí. Pro Scavina už jde nejméně o druhý podobný incident, v březnu Twitter označil jako manipulativní jeho video z Bidenova mítinku s voliči.

