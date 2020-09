790 let města pod Třemšínem

V Rožmitálu pod Třemšínem proběhly 11. a 12. září oslavy 790 let založení města Rožmitál pod Třemšínem, 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Rožmitál pod Třemšínem a 20 let vzniku orchestru Rožmitálská venkovanka.

V pátek se uskutečnila slavnostní schůze, na které byli oceněni nejen hasiči, ale i představitelé partnerských měst a další osobnosti. Některé ceny předala i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která akci dala svou záštitu.

Hlavní program proběhl v sobotu – oslavy se soustředily k Podzámeckému rybníku, kde hrála i Rožmitálská venkovanka, ale nechyběl ani slavnostní průvod s historickými prapory a hasičskými vozy, ukázky hasičské techniky, pietní akt u pomníku padlých nebo večerní hasičská fontána.

Páteční schůze se účastnil i předseda středočeského krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM). »Město neslaví jen pouhá výročí, ale roky plnohodnotného a bohatého kulturního, spolkového a společenského života. Vůbec si nedokážu představit, jaké oslavy vypuknou za 10 let, to bude 800. výročí. Rožmitál zkrátka žije a lví podíl na tom má i současné vedení města,« řekl Štefek.

Oslavy 140. výročí založení SDH Rožmitál pod Třemšínem se konaly za finanční podpory Středočeského kraje.

(zs)

