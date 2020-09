Rozhovor s vedoucím kandidátky Kraje Vysočina a kandidátem do Senátu ve volebním obvodě č. 15 – Pelhřimov Pavlem Hodáčem

Je příležitost ukázat, že nejsme stádo

Jste číslem 1 kandidátky pro volby do krajského zastupitelstva na Vysočině. Mohl byste se, prosím, krátce představit?

Je mi 50 let, jsem z Pelhřimova, kde žiju a pracuju. Mám malou firmu a podnikáme ve strojírenství. Naší specializací je nástrojařství a CNC obrábění. Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti, které již jdou vlastní cestou. Pokud máme trochu času, trávíme ho na chalupě v Kámeni u Pacova nebo na trampské osadě u Vltavy na jihu Čech. Jezdíme také hodně na kola, a vůbec výlety po Čechách jsou naším velkým koníčkem.

A tzv. politický profil?

Jako dlouholetý člen KSČM pracuji od základní po krajskou organizaci a stranu také zastupuji v zastupitelských funkcích v Pelhřimově a Kraji Vysočina. V pelhřimovském městském zastupitelstvu to je přesně dvacet let a v krajském zastupitelstvu dokončuji druhé volební období. Je to neuvěřitelná škola života, politiky, lidských charakterů a měnících se hodnot, ale toto platí jen u někoho… S údivem sleduji, jak jsou lidé schopni pro osobní ambice diametrálně měnit politické názory i politické strany zleva doprava a naopak.

Co jako lídr přinesete do volební kampaně a v případě zvolení do zastupitelstva?

Určitě jsme již v minulých dvou volebních obdobích, kdy jsme byli součástí vládnoucí koalice v krajském zastupitelstvu, ukázali občanům Kraje Vysočina, že máme pracovité a poctivé zastupitele. Chci na to navázat a do kampaně vnést více témat, která souvisejí s místem, kde žijeme, kde máme rodiny, přátele a také práci. Kampaň musí být tematicky vyhraněná, jednoduchá, s tahem na branku. Mám pocit, že nynější společnost se stále něčím pokouší dělit, vytvářet uměle politická témata, a hlavně neuznávat žádnou autoritu. Schopnost domluvit se se jaksi vytratila. V zastupitelstvu se chceme samozřejmě zapojit do práce tak jako doposud ve všech poradních orgánech rady kraje a výborech zastupitelstva. To je základ, na který chceme navázat - a není to málo.

Jaká oblast činnosti kraje je vám nejbližší, které se věnujete, nebo byste se chtěl věnovat?

Asi nejblíže co do zájmu je mi kultura a historické památky našeho kraje. Kraj Vysočina vkládá do oprav historického majetku v současné době značné prostředky. Je to dobře, protože řada našich památek je pro návštěvníky celorepublikovým tahákem a atraktivita je vysoká. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že na řadě kulturních akcí by se kraj podílet nemusel. Rovnováha mezi obecní a krajskou úrovní musí být vyvážená.

Co se podle vás povedlo současným zastupitelům, na co byste chtěl navázat a co změnit?

Určitě se povedlo výborně hospodařit a vyváženě investovat. V investicích jsme mezi kraji na špici, a to napříč mezi resorty. Finanční rezerva je něco málo přes dvě miliardy, což je dobrý výsledek. Tady by byla dobrá stabilizace, protože krize se na nás daňově podepíše ve výběru daní koncem roku 2020. Výraznou změnou by bylo přerozdělení sdílených daní ve prospěch krajů. Stát nám předává majetek, ale pokulhává s financemi na jeho správu. To ale asi není úplně krajské téma…

Jak vidíte výsledky voleb, jak odhadujete šance KSČM a celkovou skladbu povolebního zastupitelstva?

Výsledek voleb je vždycky okamžitým odrazem stavu ve společnosti. Masírování, že všechno, co »zavání« levicovou politikou, je téměř zločin, se stalo denním chlebem pro současná média. Chci apelovat na všechny voliče, aby se pečlivě seznámili s kandidáty a jejich programem. KSČM si vždycky kladla jen ty cíle, které se podaří splnit, a jen s těmi, kdo už mají zkušenosti z komunální politiky. A v našem týmu takové máme, nebojím se. Skladba zastupitelů se asi dá odhadnout dle volebních uskupení, ale poslední slovo mají občané – voliči.

Jste krajským lídrem, ale i kandidátem do Senátu ve volebním obvodě č. 15, který zahrnuje Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka. Zvládnete obě kampaně?

Uděláme pro to maximum. Jsme dobrý tým, který se navzájem doplňuje. Kampaň není o jednotlivcích. Každý okres má svého lídra, který přenáší znalosti svého regionu dále. Nosná témata budeme prosazovat společně, není jich mnoho, ale jsou pro život občanů Kraje Vysočina důležitá. Pro mne je to o to těžší, že volby do Senátu mají v našem obvodě také svoji prioritu. Nechceme být pozadu a i tady bychom lidem rádi nabídli kvalitní program vycházející z místní praxe. Řada jiných kandidátů tento volební obvod ani nezná….

V čem jsou volby do Senátu jiné než krajské – a co více byste regionu mohl přinést jako senátor?

Jiné jsou především volebním obvodem. Senátní obvod č. 15 je částečně tvořen územím Kraje Vysočina a část tvoří Jihočeský kraj. Částečně se tedy překrýváme se sousedním krajem, ale některá témata lze prosazovat jak na krajské úrovni, tak i na půdě Senátu. Uzákonění základní lékařské péče i starost o naši přírodu a nerostné suroviny lze přece prosazovat na všech úrovních - a není to jenom tohle. Náš volební výčet není dlouhý, ale je o věcech potřebných a myslím i splnitelných. Jako senátor bych asi dovedl těmto věcem naslouchat.

Co byste KSČM do voleb popřál závěrem?

Samozřejmě co nejlepší výsledek. Chci pozvat k volbám všechny ty, kteří chtějí něco změnit na současné politické scéně. Volby jsou legitimní příležitostí pro změnu. I volby do Senátu, které jsou letos v našem obvodu, budou důležité. Lidé by měli svoje kandidáty dobře znát. Zajetá praxe nastrčených vysloužilých politiků do některých obvodů je ostudná. Teď je příležitost ukázat, že nejsme stádní národ…

