Pokřivené názory, nebo prospěchářství?

Jan Barta chce politickým stranám věnovat třicet milionů za pakt proti Babišovi a komunistům.

Mladý investor však pozapomněl, že lidé nemají manipulace rádi a v konečné fázi volí oni. Co na to ti, jichž se nabídka týká, se můžeme jen domnívat. Vždycky jsem měl za to, že ve volbách rozhoduje odvedená práce a ne podivné pobídkové fondy. Byznys nemá v politice co dělat. S přáteli byznysmeny by se měli spíše věnovat pomoci lidem a třicet milionů, pokud je mají nazbyt, by tak jistě našlo své pozitivní a velmi prospěšné uplatnění. V mnoha koutech naší republiky řádí koronavirus s nebývalou intenzitou. Matky samoživitelky, hendikepovaní, senioři, ti všichni si pomoc zaslouží. Byznys, který Jan Barta zastupuje, se však o problémy potřebných nezajímá, z nich totiž žádný prospěch nezíská, a tak raději »investuje« tam, kde předpokládá patrně profit pro sebe a své podnikání.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo