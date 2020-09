Novičok? Absurdní

V pátek jsme v Haló novinách ze zahraničních zdrojů otiskli překlad materiálu, který v podstatě vylučuje neustále rozšiřovanou fámu, že ruský opozičník Alexej Navalnyj byl otráven jedem ze skupiny novičok. Kdyby tomu totiž tak bylo, už by nebyl mezi živými. To, co zaznělo od jednoho z českých odborníků v posledních Střepinách na TV Nova, totiž že lze novičok nadávkovat tak, aby oběť přežila a byla jen načas vyřazena mimo běžnou činnost, je podle zahraničních odborníků nesmysl!

Tvrdí to nejen profesor Leonid Rink, který se sám na vývoji novičoku podílel. Právem připomněl první novičokovou hysterii s otcem a dcerou Skripalovými, kteří v Británii také měli být otráveni právě touto chemickou zbraní, ale také přežili. Přesto tehdy Angličané v ochranných oblecích pálili nábytek, oděvy, všechno z bytu Skripalových. Odůvodňovali to tím, že novičok je jed, který může naráz zlikvidovat celou vojenskou jednotku.

A nám teď tváří v tvář této šířené účelové lži nezbývá než zopakovat, že v případě Navalného nikdo z jeho okolí neutrpěl újmu. Ani spolucestující v letadle, ale ani lékaři, i když žádné ochranné oděvy neměli. A manželku Navalného za ním pustili jen v obyčejné roušce. Žádná jiná ochrana nebyla zapotřebí. Není to zvláštní?!

Navalnyj se v letadle choval normálně, chodil po palubě, byl OK a pak najednou omdlel. To by se s novičokem nestalo. Přišel by rychlý konec, a to více lidí. Rink se domnívá, že se jednalo o kolaps slinivky, zvláště, když Navalnyj s ní má problémy dlouhodobě.

Také chemik Igor Nikulin prohlásil, že žádný novičok v letadle, kde mělo k otravě dojít, nebyl. Kdyby ho někdo stříkl na oběť, otrávili by se do deseti minut všichni, kdo byli na palubě. Všichni přitom odešli naprosto zdraví!

Stokrát opakovaná lež se ale stává pravdou, a tak všichni budou plácat o novičoku, až tomu každý uvěří. A ještě kvůli tomu zřejmě zruší Nord Stream 2 – a o to přece od začátku komusi za velkou louží šlo, ne?!

Stejným »vyvoleným« nejen za velkou louží naopak nevadí třeba skandální nálety izraelské armády na severu Sýrie, na předměstí historického Aleppa. Podle izraelských sdělovacích prostředků mohla být cílem útoku místa, kde působí Íránci. No jo, ale jednalo se o Sýrii. Navíc jde o opakované útoky. Co by se stalo, kdyby Syřané nebo Íránci útočili v hloubi izraelského území? Byla by z toho válka. Přesto v opačném gardu k tomuto bezprecedentnímu počínání svět mlčí. A tohle všechno má být jako normální?! Ne, my mlčet nebudeme…

Roman JANOUCH