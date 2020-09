Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslance zaměstnají důchody, týrání zvířat i odpady

Vládní návrh na jednorázový pětitisícový příspěvek důchodcům by měl zahájit začínající zářijovou schůzi Sněmovny. Očekává se, že část opozice zablokuje požadavek vlády na schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení. Ve finále je pak zejména nová odpadová legislativa a novela proti týrání zvířat.

Schůzi ovlivní zvyšující se počet případů nákazy novým koronavirem v ČR. Poslanci by se měli scházet v polovičním počtu, jako tomu bylo už ve čtvrtek při mimořádné schůzi a při jarní vlně epidemie. Lidé nebudou moci jednání dolní komory sledovat z galerie pro veřejnost, bude uzavřena. Schůze by měla být podle plánu dvoutýdenní, rozdělená týdenní přestávkou pro jednání výborů. Návrh programu schůze čítá celkem 494 bodů, stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.

»Nemáme žádnou iluzi, že by se projednalo úplně všechno, protože obstrukce, které pravicová opozice poslední rok a půl uplatňuje velmi důsledně, brání v projednávání jak vládních, tak poslaneckých návrhů zákonů,« řekl našemu listu předseda poslaneckého klubu KSČM, stínový ministr zemědělství Pavel Kováčik. Osobně by byl rád, kdyby se podařilo projednat návrhy z jeho oboru, na přípravě některých z nich se sám podílel. Jde například o návrh na ochranu zvířat proti týrání, hodně medializovaný návrh zákona o potravinách, který se týká povinného podílu potravin českého původu v obchodech, ale také návrh zahrádkářského, či mysliveckého zákona. »Jenom z mého ranku tu je na pět důležitých bodů, které by bylo třeba do konce roku projednat, ale nedělám si iluze, že se podaří úplně všechno,« uvedl předseda komunistických poslanců.

Podzimní jednání Sněmovny má podle něj dvě rozhodující priority. Tou první je státní rozpočet. »Ten bude třeba projednat, i když v trošku pozměněné situaci, abychom přesně věděli, na co máme, abychom navrhovaná opatření mohli také podpořit a nemuseli rozpočet měnit v průběhu roku, jak jsme to dělali letos,« informoval Kováčik. Druhou prioritou je podle něj dobré a rychlé zvládnutí všech opatření v boji proti koronaviru, pokud jde o technické a věcné možnosti. »Tomu při nynější schůzi podřídíme všechno,« dodal Kováčik.

Populistický krok vlády

Podle vládního návrhu, který by měl jednání Sněmovny zahájit, dostanou pětitisícový příspěvek v prosinci starobní důchodci i lidé s invalidní nebo pozůstalostní penzí. Poslanci KSČM podle místopředsedkyně klubu, stínové ministryně práce Hany Aulické Jírovcové, tento návrh podpoří, jde ale podle nich o populistický krok ovlivněný blížícími se volbami. »Myslím si, že jde především o to, že nás čekají krajské volby a ANO s ČSSD se předhání, kdo bude mít víc bodů. V tomto ohledu tvoří senioři opravdu velkou skupinu, a navíc to je skupina, která pravidelně chodí k volbám a která může být tímto návrhem ovlivněna,« řekla Aulická. Připomněla, že KSČM seniory podporuje dlouhodobě, je to jedna z jejich priorit. Jen díky komunistům se zvedl v minulém volebním období jednorázový příspěvek, a to na návrh tehdejšího poslance KSČM Miroslava Opálky, s vládou navrhovaných 600 korun na 1200 korun, a také se měnila valorizace, která je nyní nastavena tak, aby se důchody skutečně zvyšovaly. »Musím taky říct, že stále existuje skupina seniorů, kteří mají podprůměrné důchody, a i když se KSČM snaží tlačit na to, abychom řešili především tyto podprůměrné důchody, stát na to stále neslyší. Vládní návrh je opravdu populistickým krokem,« dodala Aulická.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Část opozice mluví o uplácení voličů. KDU-ČSL navrhuje vyplatit příspěvek 5000 korun jen seniorům a seniorkám s podprůměrným důchodem, tedy s částkou do 14 427 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že menší částku pobírá milion lidí. Dávku by měli podle lidovců dostat také vdovy, vdovci a sirotci.

Aulická lidovecký návrh neodmítá. »Osobně bych se toho nebála, ale myslím, že u poslanců vládních stran bude opravdu velmi malá odvaha k tomu, aby přistoupili na tento návrh,« řekla. Komunistům se u vládní předlohy nelíbí, že jde o jednorázový příspěvek. Uvítali by, kdyby navrhovaných 5000 korun bylo rozděleno na měsíční částky, čímž by byl ovlivněn i valorizační koeficient. »To by se ale seniorům špatně říkalo, určitě by to nebyl tak populistický krok,« dodala Aulická.

Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí, rozpočtové náklady se odhadují zhruba na 14,5 miliardy korun.

Rozhodne se také o zákazu klecových chovů slepic

Novou odpadovou legislativu poslanci nestihli schválit před prázdninami. Ze čtveřice předloh Sněmovna zatím hlasovala jen o několika pozměňovacích návrzích k novému zákonu o odpadech. Má zejména odložit konec skládkování o šest let na rok 2030. Novela proti týrání zvířat zejména zakazuje takzvané množírny. Poslanci ale budou hlasovat také o pozměňovacích návrzích na zákaz klecových chovů slepic nebo zákaz drezury a vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech.

Ve finále je také vodní novela, která má umožnit přijímání přísnějších opatření proti suchu. Na sucho reaguje i další předloha v závěrečném kole, podle níž se budou moci vodohospodářská opatření provádět ve více na sebe navazujících katastrálních územích.

Sněmovna se bude muset vypořádat také se senátními úpravami vládního návrhu, který má zrychlit přípravu výstavby dálnic a další infrastruktury. Poslanci budou znovu hlasovat také o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Senát chce opravit legislativní chyby v pasáži, která zachovává možnost odpočtu úroků z hypotéky od základu daně z příjmů.

Lidovci už ohlásili, že do programu se budou snažit prosadit debatu o nynější situaci kolem šíření koronaviru. Pokud ji Sněmovna odmítne, chtějí k věci vyvolat spolu s dalšími opozičními stranami mimořádnou schůzi.

(jad)