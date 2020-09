Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putin jednal mezi čtyřma očima s Lukašenkem

Odpoledne začaly rozhovory prezidentů Ruska a Běloruska Vladimira Putina a Alexandra Lukašenka.

Konaly se v jihoruské Soči ve formátu jeden na jednoho. Bylo to první osobní setkání prezidentů po běloruských prezidentských volbách 9. srpna, po nichž propukly a trvají masové protesty, napsala agentura TASS. Současně se také jednalo o první cestu Lukašenka do zahraničí po volbách.

Jak dříve upřesnil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, rozhovory, které začaly v rezidenci Bočarův pramen, »budou trvat tak dlouho, jak bude zapotřebí«. K účasti na akci nebyla přizvána média, nebylo také plánováno prohlášení pro tisk.

Putinovy kroky podle agentury Reuters naznačují, že si nepřeje, aby vůdce sousední republiky sesadila ulice, jakkoli Lukašenko často bývá nepříjemný a obtížný spojenec. Šéf Kremlu minulý měsíc oznámil, že na Lukašenkovu žádost vytvořil »zálohu« pořádkových sil, která má být nasazena v sousední zemi, ale jen v případě, že to bude nezbytně nutné. Putin při rozhovorech s Lukašenkem podpořil myšlenku změn v běloruské ústavě, nazval ji »logickou a aktuální,« napsala agentura RIA Novosti. Kolem změny ústavy se také hned rozhořely mediální spekulace. Jde o to, zda nejprve bude změněna ústava a poté Lukašenko odstoupí, jak sám slíbil, nebo odstoupí hned. Ruská agentura vyvodila, že Putin dává přednost práci na změnách ústavy a následnému odstoupení běloruského prezidenta. To by poskytlo Lukašenkovi čas v úřadě, podle odhadů médií nejméně dva roky, možná ovšem i delší dobu.

Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

Putin také prohlásil, že Bělorusové se musí sami bez vnějšího nátlaku rozebrat v situaci, která v zemi vznikla. »Rusko zůstává věrné všem dohodám, které jsme s Běloruskem podepsali včetně smlouvy o Svazovém státu a kolektivní bezpečnosti«, zopakoval Putin. Slíbil také Bělorusku úvěr 1,5 miliardy dolarů.

Podle ruských médií zahájilo NATO neohlášené manévry v Polsku u běloruských hranic. Už o víkendu na opačnou stranu hranic přijely ruské jednotky na předem ohlášené cvičení s běloruskými vojáky.

(pe)