Ilustrační FOTO - Pixabay

Přísná zdravotní karanténa se vrací na scénu

Izraelská vláda schválila v celé zemi třítýdenní karanténu, která vstoupí v platnost od pátku.

Bude omezena svoboda pohybu, zavřou se školy, nákupní střediska, restaurace nebo hotely. Podle vlády je opatření nutné zavést, neboť podle varování expertů by zdravotní systém nemusel být s to zvládnout předpokládaný nárůst počtu těžkých případů nákazy, pokud se nic nepodnikne. Celostátní karanténu zažil Izrael a řada dalších států už letos na jaře a je zřejmě první zemí, který se k ní vrací.

Podle nových nařízení lidé nebudou smět vycházet ven dále než 500 metrů od domova, s výjimkou nezbytných nákupů. Supermarkety a lékárny zůstanou otevřené a fungovat má dál dodávková služba. Shromáždění budou omezena ve vnitřních prostorách na nejvýše deset lidí a venku na dvacet.

Těžký podzim

Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že v říjnu a listopadu přibude v Evropě úmrtí souvisejících s COVID-19. U příležitosti dvoudenní virtuální konference představitelů 53 zemí evropského regionu WHO o vývoji pandemie a zdravotnické strategii na příštích pět let to agentuře AFP sdělil ředitel evropské pobočky organizace Hans Kluge.

Potvrzených případů v Evropě v posledních týdnech rychle přibývá, počet úmrtí za den je ale zatím poměrně stabilní, připomíná AFP. V 55 zemích, které ve struktuře WHO spadají pod Evropu, se jen za pátek odhalilo 51 000 nově nakažených. Denně v evropském regionu s koronavirem umírá okolo čtyř až pěti stovek lidí, což je srovnatelné se stavem ze začátku června. Nové případy infekce se objevují zejména ve Španělsku a Francii, ČR zaznamenala v sobotu rekordních 1539 nakažených.

Čelný představitel WHO ale ubezpečil, že pandemie dříve nebo později skončí. »Konec pandemie přijde v momentě, kdy se naše společnost naučí s virem žít, což záleží na nás. To je pro nás velice pozitivní zpráva,« myslí si Kluge. Světová zdravotnická organizace v neděli zaznamenala rekordní denní nárůst nových případů nákazy koronavirem. Celosvětově jich přibylo 307 930 na celkových přibližně 28,64 milionu.

