Cena zdraví

Snad každý, i ten, kdo se snažil koronavirovému šílenství vyhnout, ví o tom, že nakažených přibývá raketovým tempem. Vrátily se roušky, uzavřely se noční kluby. Jedni remcají, že jde o omezování svobody, druzí remcají, že opatření přišla pozdě a jsou slabá.

Jak to, že z ukázkové země, která se z počátku bránila tak úspěšně, jsme se nyní stali zemí s prakticky největším počtem nakažených na sto tisíc obyvatel?

Naše první reakce byla prudká, silná a nutno říci, že efektivní. Ale byla extrémně drahá. Nejen státní rozpočet dostal zabrat, ale na dno si sáhli i mnozí menší podnikatelé, mnozí zaměstnanci i mnohé rodiny. Ale většina z nich, o kterých vím, přežila. Ano, byli nuceni sáhnout do úspor, jeli z rezerv, tak jako stát. Ale udrželi se. Léto pak mnohé zachránilo. Ale těch pár měsíců běžného ekonomického života neumožnilo těm, kteří se »vykorunkovali«, aby si stihli vytvořit rezervu novou. Mnozí sotva pozalepovali vzniklé díry v rozpočtu.

Ale mám pocit, že ti, kteří nyní klečí panu premiérovi na krku, mezi ně nepatří. Tam nahoře plavou větší ryby. Z chování pana premiéra i ministrů je ale víc než jasné, že původní snahy o zdraví obyvatel ČR dnes nejsou prioritou. Dnes je prioritou ekonomika, která se podle stále opakované mantry pana premiéra Babiše »…nezastaví. Nemůžeme si dovolit zastavit ekonomiku.« Kolik lidí musí být nemocných, aby názor změnil?

Je jasné, že peníze jsou to jediné, co dnes hýbe světem. Upřímně jsem čekala už dávno, že se omezí shlukování lidí, opět se zavedou nízké počty lidí na společenských akcích či se kulturní a jiné akce zruší úplně. U nás selský rozum funguje a Den tisku byl zrušen. Byť se koná pod otevřeným nebem. Ale mnoho dalších akcí jede. Pořadatelé už si nemohou dovolit čekat, potřebují zisky.

Jsou ale zisky skutečně důležitější než zdraví? Jsme na začátku druhé vlny a z chování veřejnosti je více než jasné, že bude hůř. Každý den potkávám další a další lidi bez roušek i tam, kde mají být. Konají se akce, sice pod otevřeným nebem, ale i tam jde pití i jídlo z ruky do ruky, lidé si užívají společnosti a zábavy ve velkých skupinách. Následky se budou projevovat až za týden, dva…

Chápu, že mnozí mají na zábavě pro veřejnost postavený byznys plán. Půjde ale za nimi pak zodpovědnost za šíření nemoci a náklady na léčbu, prokáže-li se, že na jejich akci došlo k masivnímu šíření? Těžko. Zaplatíme to my všichni. Já to ale platit nechci. Zodpovědnost vlády řídí peníze, a tak je na nás, zda budeme své zdraví rozumně chránit.

Helena KOČOVÁ