Klam, který nás mrzí

Znojemské okurky, kdo by je neznal. Ovšem málo se ví, že i tato značka skončila za hranicemi. Již osmnáct roků je majitelem značky zahraniční subjekt. Takže na pultech supermarketů najdeme okurky pod tradiční značkou, ale vyrobené v Turecku. Lidé si stěžují, že jim vůbec nechutnají, a tak pomalu opět přicházíme o klasickou produkci.

Znojmo je pěstováním okurek vyhlášené od 16. století. Neuvážené prodeje nás připravily o klasické potravinářské značky. Je pravdou, že svůj velmi významný vliv na úrodu má počasí. To ale bylo vždy. Člověk však svými neuváženými kroky ničí to, co naši předkové po staletí vytvářeli. Jedním z mých programových bodů pro volby do Senátu Parlamentu ČR je podpora klasické produkce v rámci pěstitelství na Znojemsku. Zde se musí na podpoře podílet stát. Tato investice přinese nesporný užitek nám všem. Kdysi se od nás svět učil, a já mám za to, že k tomuto potenciálu se musíme urychleně vrátit. Nechceme přece dospět k tomu, že vše bude z dovozu, a to mnohdy v jiné kvalitě, než očekáváme.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo