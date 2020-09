Saské Švýcarsko na pokraji kapacit

Německý národní park Saské Švýcarsko, který hraničí s Národním parkem České Švýcarsko, je na pokraji svých kapacit a hledá možnosti, jak omezit dopady vysokého počtu turistů na přírodu.

V rozhovoru s agenturou DPA to řekl mluvčí rezervace Hanspeter Mayr. Jedním z velkých problémů parku, který slaví 30. výročí svého vzniku, jsou podle něj turisté, kteří v přírodě přenocují.

Most, spojující skalní věže Bastei v Saském Švýcarsku. FOTO - Wikimedia commons

Národní park Saské Švýcarsko, který se rozkládá na více než 90 kilometrech čtverečních přímo u české hranice, se podle DPA stává obětí svého vlastního úspěchu. Na konci 90. let jej ročně navštívily dva miliony turistů, za loňský rok to bylo už zhruba 3,5 milionu. Řadu z nich přitom tvoří i návštěvníci z ČR. »Představuje to zvláštní výzvy pro usměrňování turistického proudu a management parku,« uvedl Mayr.

Velkým problémem je podle něj například přenocování v parku. Za celý rok 2017 v Saském Švýcarsku noc strávilo 21 000 lidí. Noční přítomnost lidí v parku, především v době páření od poloviny března do června, přitom negativně ovlivňuje populace místních živočichů.

V příštích letech chce park dosáhnout i toho, aby více lidí přijíždělo na návštěvu parku s ikonickými pískovcovými skalami autobusem a vlakem. Pro individuální dopravu by měla vzniknout další záchytná parkoviště. Kromě známých problémů s nedovoleným zakládáním ohňů či odhazováním odpadků podle Mayra správa parku v posledních letech stále častěji řeší i problém bezpilotních letounů, které nemají nad přírodní rezervací co pohledávat.

Národní park Saské Švýcarsko vznikl 12. září 1990 na základě rozhodnutí poslední vlády Německé demokratické republiky (NDR). Sousedí s o něco menším národním parkem na české straně. Společně chrání České a Saské Švýcarsko území s pískovcovými skalami o rozloze 16 550 hektarů.

(čtk)