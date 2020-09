Ilustrační FOTO - Pixabay

Klecové chovy slepic mají do sedmi let skončit

K zákazu klecových chovů slepic v České republice by mělo dojít už od roku 2027. V rámci novely o ochraně zvířat proti týrání o tom rozhodli poslanci. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) byl proti, neboť chce zákaz prosadit nejdříve v Evropské unii. Zákon nyní posoudí Senát.

»Pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů nosnic, tak jednotně v celé Evropské unii, protože zákaz pouze pro Českou republiku zhorší konkurenceschopnost našich zemědělců,« řekl Toman poslancům. Ministerstvo zemědělství podle něj už dalo podnět na Evropskou radu na zákaz klecového chovu nosnic v celé EU od roku 2030. Rada tuto deklaraci bude projednávat příští týden v pondělí. Sněmovna ale Tomana nevyslyšela a podpořila tvrdší verzi zákona.

Postup ministra označil za pozitivní krok místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM) a v doprovodním usnesení Sněmovna na jeho návrh podpořila celoevropský zákaz chovů nosnic v klecích od roku 2030. Zároveň si ale Kováčik posteskl, že kdyby ministerstvo s podobným úsilím jako nyní postupovalo i při projednávání zákazu chovu kožešinových zvířat, tak by se nyní nemusela řešit otázka kompenzací, protože by už platil celoevropský zákaz. »Takhle jsme některé jiné členské státy EU jenom povzbudili, tam zákaz není, naše počty chovaných zvířat přešly do jejich podnikání, a tak si jenom mnou ruce na náš úkor,« řekl Kováčik.

Místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM)

Sněmovna v rámci novely o ochraně zvířat proti týrání schválila odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem. Podpořila návrh Jana Pošváře (Piráti), aby se částky snížily na 3000 korun za norka a 3900 korun za lišku.

Hrozí likvidace českých výrobců

Debata se však vedla především kolem zákazu klecového chovu slepic. Jeho zastánci argumentovali tím, že nosnice v klecích mají nevyhovující podmínky. Uváděli, že lidé už sami dávají přednost vejcím od nosnic v halách nebo z volných chovů a že obchodní řetězce se tomu přizpůsobují. Řetězce už deklarovaly, že chtějí vejce z klecových chovů přestat nabízet od roku 2025. »Slibem nezarmoutíš,« reagovala Margita Balaštíková (ANO).

Odpůrci zase poukazovali na to, že zákaz poškodí české chovatele vůči ostatním v EU a umožní dovoz levných vajec zejména z Polska a Pobaltí. »Vystavili jste Českou republiku velikánskému tlaku na dovozy vajec a likvidujete české výrobce. To je všechno, co jste dokázali,« uvedl na adresu prosazovatelů zákazu klecového chovu do sedmi let Toman.

Sněmovna zákaz schválila poměrně těsně hlasy 53 ze 101 přítomných poslanců. Pro byli především zástupci opozice s výjimkou téměř všech poslanců KSČM a většinově také sociální demokraté. Z poslanců ANO byl pro pouze Jaroslav Kytýr, který později svůj souhlas odvolal. ANO podle šéfa poslanců tohoto hnutí Jaroslava Faltýnka chtělo většinově podpořit návrh Martina Kolovratníka (ANO), který chtěl postupný zákaz v letech 2027 až 2033, jenž by se týkal i takzvaných obohacených klecí.

Konec drezury volně žijících zvířat v cirkusech

Zákaz klecových chovů prosazovala skupina poslanců kolem Pošváře, podle něhož nosnice v klecích jsou týrané a trpí stresem a deprivací. Termín zákazu podle Pošváře souvisí s patnáctiletou životností klecí. Zákaz používání tzv. neobohacených klecí začal platit od roku 2012.

Dolní komora rovněž schválila zákaz drezury lidoopů, šelem a dalších druhů volně žijících zvířat v cirkusech a podobných zařízeních.

Na návrh Moniky Jarošové (SPD) poslanci zdvojnásobili až na jeden milion korun pokuty za týrání zvířat v návaznosti na zpřísnění trestů vězení za tyto zločiny. Minimální pokutu za týrání zvířat v tzv. množírnách stanovila na návrh poslance ANO Davida Pražáka na 5000 korun a 10 000 korun podle míry provinění.

Pro zákon jako celek nakonec hlasovalo 100 ze 102 přítomných poslanců, proti byl pouze Václav Klaus ml. z hnutí Trikolóra. »Odmítám likvidovat na nějaký pokyn aktivistů české drůbežáře a podporovat klecové chovy z Lotyšska, Polska a dalších zemí,« řekl v rozpravě.

Chovatelé nosnic zvažují ukončení chovu

Aktivisté z Obrany zvířat jsou rozhodnutím Sněmovny nadšeni. »Je to fantastický úspěch nejen pro čtyři miliony českých slepic, ale i pro ochranu zvířat celkově,« uvedl předseda spolku Obraz - Obránci zvířat Marek Voršilka. Teď už podle něj zbývá přesvědčit Senát.

»Chovatelé nosnic nevylučují protestní akce před jednáním o zákazu chovu v klecích,« sdělila tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá. Komoru podle ní mrzí to, že nejde o evropský zákaz, čeští chovatelé tak budou v konkurenční nevýhodě. Poukazuje mimo jiné na to, že do voliér se na stejnou plochu vejde o třetinu méně slepic než do klecového chovu, což se promítne na provozních nákladech. Chovatelé jenom na přestavbu podle ní budou potřebovat zhruba čtyři miliardy korun. »Část chovatelů podle ní s chovem skončí, podle předchozích odhadů by mohlo jít až o třetinu. Tím se zhorší soběstačnost ČR v této komoditě,« upozornila Dlouhá.

Komora uvádí, že ve státech mimo EU se v tzv. neobohacených klecích, tedy v horší kvalitě než v EU, chová 90 procent nosnic. V EU to je 47 procent, v ČR 69 procent nosnic. Soběstačnost ČR je kolem 82 procent. Komora se také obává zdražení vajec pro spotřebitele ze strany obchodních řetězců.

(jad)