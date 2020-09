Ilustrační FOTO - Pixabay

Dohody v Bílém domě: zrazení Palestinců

Na palestinském Západním břehu Jordánu v úterý lidé protestovali proti normalizaci vztahů dvou arabských zemí - Spojených arabských emirátů (SAE) a Bahrajnu - s Izraelem. Zástupci obou států podepsali dohody o navázání plnohodnotných diplomatických vztahů s Izraelem ve Washingtonu. Podle účastníků protestu tyto dohody znamenají jediné – Palestinci byli zrazeni.

Protest se konal v Nábulusu, Hebronu a Ramalláhu. Izrael okupuje palestinský Západní břeh Jordánu od roku 1967 a Palestinci usilují mít na tomto území vlastní stát. Arabská mírová iniciativa z roku 2002 předpokládala, že arabské země budou normalizovat vztahy s Izraelem pouze výměnou za ukončení izraelské okupace. To se však neděje. »Ne normalizaci s okupantem«, »Jsou to hanebné dohody«, »Zrada«, stálo na transparentech, které nesli účastníci demonstrací. Protest se konal také v Gaze, která je střediskem druhého palestinského území Pásma Gazy. Tam lidé šlapali na podobizny účastníků podpisu, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bahrajnského krále Hamada bin Ísy Chalífy a korunního prince Abú Zabí Muhammada bin Zajdad Nahajána.

Dýka do zad

»Tato normalizace je naprostá zrada palestinské věci a nadějí arabského národa,« prohlásil Ahmad Midalal z palestinské radikální skupiny Islámský džihád. Normalizační dohody byly v úterý podepsány ve Washingtonu. Palestinci přišli protestovat i tam. Před Bílým domem se jich sešly desítky. Zástupkyně sdružení palestinských organizací Zeina Hutchisonová podpis dohod označila za bodnutí dýkou do zad Palestinců. »To, čemu říkají ‚mírová dohoda', je ve skutečnosti zárukou okupace a apartheidu. Není to nic nového, ale teď se to děje za bílého dne, investují do kolonizace,« řekla na adresu signatářů, na jejichž straně je jako svědek americký prezident Donald Trump. »Myslím si, že Donald Trump je na cestě zničit Blízký východ. Je to špatný mír, nabízí naši zemi Izraeli bez našeho souhlasu,« prohlásil Mark Zayyad, který je palestinského původu, žije podle ČTK v New Yorku a na akci přišel s kresbou bombardované Gazy pod dohledem SAE a Izraele.

Osvobodit Palestinu je povinnost

S dohodou nesouhlasí ani mnozí arabští uživatelé sociálních sítí. Pod petici zvanou palestinská charta se už podepsalo na 200 000 lidí. Tento dokument odmítá normalizaci arabských států s Izraelem. »Se ctí podepisuji tuto chartu, protože věřím ve spravedlnost palestinské věci a řídím se svou odpovědností vůči ní. Potvrzuji tímto způsobem, že Palestina je okupovaný arabský stát a osvobodit jej je povinnost. Sionisté jsou okupanti, rasisté a uchvatitelé naší jeruzalémské mešity Al-Aksá a palestinské země. Normalizace s nimi v jakékoli formě je zrada,« stojí v textu charty. Podpis dohody mír nepřinese.

(ava)