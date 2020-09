Šéfka EK představila priority EU

Všechny státy Evropské unie by měly více přispívat k řešení migrační výzvy, jež nezmizela ani ve stínu pandemie způsobené koronavirem. Ve svém poselství o stavu Unie to řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, jež představila priority unijní exekutivy na příštích 12 měsíců. EU chce zefektivnit azylový systém i vracení migrantů.

Exekutiva EU chce příští týden předložit návrh nové migrační politiky EU, který o řadu měsíců zdržela pandemie. Podle informací z diplomatických zdrojů se očekává, že EK bude po všech členech EU požadovat, aby se podělily o běžence, s jejichž vysokými počty se potýká zvláště Řecko. EU podle von der Leyenové posílí své snahy o záchranu lidí na moři a pomůže Řecku se stavbou nového přijímacího střediska pro migranty na místě zničeného tábora Moria na Lesbu.

Šéfka EK Ursula von der Leyenová. FOTO - Wikimedia commons

Do roku 2030 by EU měla snížit emise skleníkových plynů o 55 % proti stavu z roku 1990 a pojmout koronavirovou krizi jako příležitost k nastartování tzv. zeleného růstu a více než třetinu chystaného fondu obnovy směřovat do ekologických projektů. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 %. Některé státy, zvláště ty z východu EU včetně ČR, přitom dávají najevo, že budou mít problém i se splněním současného závazku. Větší část zemí EU i stovky velkých firem či nevládních organizací ale přísnější závazky podporují. Řada poslanců Evropského parlamentu mluví o ještě vyšších cílech. Lídři zemí EU se v červenci shodli na základních obrysech fondu o objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč), který má ekonomikám Evropy pomoci z krize způsobené omezeními proti šíření koronaviru. Von der Leyenová řekla, že více než třetina z těchto peněz půjde do ekologických projektů.

EU bude připravena na nové vztahy s USA, ať bude novým prezidentem kdokoli. I když nemusí vždy souhlasit s rozhodnutími Bílého domu, tak stojí o zlepšení vztahů, řekla včera také šéfka EK, když mluvila o prioritách Unie v zahraniční politice.

Diplomatické i obchodní vztahy zemí EU s USA se zhoršily po nástupu Donalda Trumpa, který mj. vyvázal USA z klimatických závazků či zavedl řadu cel na evropské zboží. Zároveň šéfka EK zkritizovala záměr britské vlády porušit pomocí navrhovaného zákona závaznou brexitovou dohodu. S odkazem na neúspěšná vyjednávání o vztazích s Británií, jež EU v lednu opustila, řekla, že naděje na dohodu klesá, EU ji však stále chce uzavřít. Pokud nebude smlouva schválena do konce přechodného období na konci roku, začnou mezi oběma stranami platit cla a kvóty.

EU by měla v reakci na pandemii mít společná pravidla pro zdravotnictví a zvýšit unijní kompetence v této oblasti. EK navrhne posílení zdravotnických orgánů EU a vznik nové výzkumné agentury. Unie na jaře čelila kritice, že členové v obavách z pandemie nekoordinovaně uzavírají hranice a hromadí roušky či léky pro své potřeby, zatímco se někde nedostávají. Šéfka EK podotkla, že se postupně podařilo všechny problémy vyřešit. Připustila však, že Unie má v oblasti zdravotnictví a připravenosti na krize co zlepšovat.

(ava, čtk)