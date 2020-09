Rozhovor Haló novin s europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou

Musíme se ptát, komu kauza slouží

V incidentu s Alexejem Navalným není pochyb, že vše musí být řádně nejdříve vyšetřeno a toto vyšetřování by mělo být za mezinárodní účasti, včetně EU i Ruska, a také maximálně transparentní. Moc se nemluví o tom, že německá strana odmítla Navalného odebrané biomateriály poskytnuté vedením lékařského týmu v Omsku. Je to vůbec možné? Pokládáte to za správný postup?

Rozhodně ne. Myslím, že by se mělo využít všech možností k řádnému vyšetření. Bohužel o vině měli někteří jasno už při první zmínce v médiích. Ale – chceme-li dojít k pravdě, a ne se účastnit politického procesu – musí být zohledněno vše, co pomůže případ jako takový rozluštit.

Řada médií spekuluje s analogií kauzy Skripalových, kteří měli být rovněž otráveni nervovou látkou novičok. Naštěstí přežili, ale média přitom neprozradila závěr vyšetřování. Je to obvyklé, nebo jde o zcela účelovou mediální kampaň na politickou objednávku? Pokud je tato otrava na politickou objednávku, jaký by na tom měl zrovna Kreml zájem a proč by následně povolil převoz do Německa, když by ho nechal otrávit novičokem?

Ono se to dá těžko hodnotit, pokud člověk má pouze informace zprostředkované médii. Jestliže někdo někoho otráví, je to dozajista odsouzeníhodný čin. A pokud je to na politickou objednávku, tak tím spíš. Musíme se potom ptát, komu takový čin slouží. Myslím, že každý, kdo má všech pět pohromadě, si musí říct, že Rusko to není. Naopak. Tyto případy se mohly někomu náramně hodit, aby si z nich udělal klacek na Ruskou federaci.

Když se ocitl Alexej Navalnyj v nemocnici v Omsku, sledoval jsem zprávy a informace o jeho stavu a byl jsem překvapen, že nemocnice je podávala prakticky každou hodinu. Teď po převozu do německého zařízení Charité jsme v jakémsi informačním vakuu, nebo snad embargu? Měla by podle vás německá strana podávat informace stejným způsobem, když jde o tak citlivé věc?

Já se ani nedivím, že nemocnice v Omsku měla zájem na co nejtransparentnějším informování o stavu tohoto politicky exponovaného pacienta. Právě v důsledku toho, kolik polopravd, dezinformací a lží se vždy kolem záležitostí, z nichž se vždy ukáže médii, komentátory a západními mocnostmi na jasného viníka – Rusko – objeví. Myslím, že by bylo fér, aby tak učinilo i zdravotnické zařízení, v němž Alexej Navalnyj aktuálně pobývá.

Vím o vás, že máte k různým zdravotním zařízením blízko. Pomáháte jim, hlavně ve svém regionu, ale i v celé ČR. Když Ruská lékařská komise došla k závěru, že stav Navalného je důsledek porušení metabolismu sacharidů, tedy hypoglykemie, je podle vás normální, že lékaři v Německu s touto verzí vůbec nepracují?

Sice pracuji s pacientskými organizacemi a snažím se pomáhat nemocným, ale lékařka nejsem, takže nevím, proč Němci s verzí lékařů z Ruska nepracují. Nicméně platí to, co jsem řekla v úvodu našeho rozhovoru: Chceme-li skutečně věc nestranně vyšetřit, pak by se mělo pracovat se vším, co je v daném případě dostupné.

A na závěr jsou zde otázky politických důsledků v souvislostech globálních procesů, zejména sankcí vůči RF. Podle mne klíčem k zastavení téměř dokončeného plynovodu Nord Stream 2, možná také odvrácení situace v Bělorusku, nebo snad obojí? Co myslíte?

Nedávno jsem ale v jednom rozhovoru uvedla, že nerada komentuju tyto záležitosti, neboť jsou v nich často zapleteny různé zpravodajské služby a mnohdy – ač se to nemusí na první pohled zdát – také zájmy ekonomicko-politického charakteru. Což rozhodně třeba strategický plynovod bezezbytku splňuje.

Roman BLAŠKO