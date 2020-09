Celostátní setkání Komise mládeže ÚV KSČM bylo motivační

Tradiční celostátní setkání mladých členů a sympatizantů KSČM se o víkendu 4. – 6. září uskutečnilo v rekreačním zařízení nedaleko Trhové Kamenice. Kolem čtyř desítek mladých lidí zahájilo setkání kolektivním zpěvem Internacionály.

Úvodní slovo přednesly předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová a europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná. Pozvání na úvodní besedu přijali zástupci Pardubického kraje, který letošní setkání zastřešil. Postupně se představil předseda Krajského výboru Jan Foldyna, člen VV ÚV KSČM Václav Snopek, předseda OV KSČM Chrudim Ivan Bělohlávek a poslankyně Květa Matušovská, která ještě nedávno byla členkou Komise mládeže ÚV, stejně jako Marie Pěnčíková, druhá poslankyně, účastnící se našeho setkání. Po představení kraje, jeho priorit a zajímavostí následovala diskuze.

Pozdě večer se členové Komise mládeže ÚV KSČM odebrali ke svému pravidelnému jednání. Zrekapitulovali jsme situaci v jednotlivých krajích, nastínili budoucí kroky Komise mládeže, a protože jsme se sešli v usnášeníschopném počtu, zvolili jsme nového místopředsedu. Stal se jím Otakar Kovařík, současný člen Komise mládeže ÚV KSČM za Pardubický kraj, aktivní člen strany, jemuž patří i poděkování za pořádný kus odvedené práce při organizaci letošního setkání. Za totéž patří poděkování i tajemníkovi Komise mládeže ÚV KSČM Petru Havránkovi. Ostatní účastníci mezitím ve skupinách kriticky diskutovali o činnosti mladých, čímž se oficiální část programu překlopila do volné zábavy.

Sobotní ráno nás překvapilo krásným počasím, a tak jsme na čerstvém vzduchu přivítali hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Jako hosta jsme ho zvolili coby jednoho z nejúspěšnějších současných politiků z řad KSČM. A nebyla to trefa mimo. Dozvěděli jsme se, jak funguje kraj z pohledu jeho vedení, s jakými problémy se Ústecký kraj potýká, a proč se některé z nich nedaří vyřešit. Dostalo se ale i na vnitrostranickou politiku a krajské volby.

Akce Svojšice

Původně plánovaný červnový termín našeho setkání byl vzhledem k situaci okolo COVID-19 přesunut na září, což nám otevřelo možnost zúčastnit se celostátního setkání občanů ve Svojšicích. KSČM jej využila k zahájení ostré kampaně pro letošní krajské a senátní volby. Velkou vzpruhou pro všechny mladé byla možnost představit se na pódiu, a to v době, kdy setkání přenášela Česká televize. A tak mládež získala alespoň pár minut na prezentaci mezi stranickou špičkou. Jak už to tak u nás komunistů bývá, ani setkání ve Svojšicích se neobešlo bez účasti provokatérů. Ti pod pódiem rozvinuli vlajku Evropské unie a protikomunistické transparenty. Jejich přítomnost se setkala s nelibostí publika. Situaci se jali aktivně řešit právě mladí komunisté. Vlajkami a vlastními těly zastínili provokatéry, kteří tak o svou exhibici přišli. Ačkoliv ve straně nepanuje jednoznačný názor, jak podobné situace řešit, pasivní odpor je určitě cestou, jak vyjádřit nesouhlas s podobným narušováním našich akcí. Antikomunistická hysterie posedla už značnou část veřejnosti a pustit si jí bez reakce i na námi organizované akce by znamenalo složit ruce do klína ve chvíli, kdy máme výjimečnou šanci se jí postavit. Naše akce – naše pravidla. Příště je potřeba na to myslet již při plánování. Ve Svojšicích jsme se také aktivně zúčastnili debaty s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem.

Nezbytnost vzdělávání

Zpět do rekreačního zařízení s námi odjeli pracovníci tiskového oddělení KSČM Helena Grofová a Martin Kalous, aby nás během večera seznámili s doporučeními ohledně naší prezentace na veřejnosti. Dvacítka mladých pak natočila krátké videospoty jako pozvánku ke krajským volbám, na jejichž uveřejnění se můžeme těšit v nejbližších dnech na sociálních sítích. Čas do táboráku jsme pak vyplnili diskuzí navazující na páteční přípravu kritických připomínek k práci Komise mládeže ÚV KSČM. Velkým přínosem i příslibem byla slova prvního místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka, dalšího z řady vážených hostů našeho setkání. Za všechny zaznamenané připomínky vzpomeňme alespoň tu nejdůležitější, a tou je nezbytnost zlepšení politického vzdělávání mladých.

Před setkáním bylo vyzváno několik zkušenějších členů a členek strany, aby alespoň zprostředkovaně oslovili mladé komunistky a komunisty a předali písemně pár svých zkušeností a povzbudivých slov. Ty si pak mohli účastníci v průběhu víkendu přečíst na nástěnce v hlavní budově. Nápad na spojení starší a mladší generace se setkal s pozitivním ohlasem. V myšlence sdílení a vzájemného učení budeme rozhodně i do budoucna pokračovat.

Nedělní ráno nás přesunulo od diskuzního stolu »do akce«. Kandidát do Senátu za Žďár nad Sázavou Zdeněk Střítecký pro nás připravil praktický seminář na téma »sebeobrana a pohyb v davu«. Ten si užili především figuranti z řad mladých komunistů. Shoda panovala na tom, že nejlepším řešením konfliktu je konfliktu předcházet. A když už k němu dojde, snažit se jej řešit klidně, smířlivě a s ohledem na všechny zúčastněné. Kraj Vysočina pak reprezentoval i poslední pozvaný host – členka vedení strany ve funkci předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová. Velmi otevřená debata odhalila, že vnitrostranická situace je pro mladé členy strany tématem, od kterého se pak odvíjí i jejich odhodlání a vůle aktivně se zapojovat do stranické práce.

Ocenění programu

Celostátní setkání mladých členů a sympatizantů KSČM jsme zakončili zhodnocením víkendu. Účastníci ocenili dobře připravený a bohatý program, výběr hostů i možnost zúčastnit se setkání ve Svojšicích. Na stůl ale přišlo i několik návrhů, jak příště zorganizovat setkání ještě lépe. Zaměřit se musíme na aktivnější oslovení členské základny, a to nejen té ve věku pod 40 let, ale vyvinout i větší tlak na vedení krajů, která mají za úkol účastníky na setkání zajistit. V současnosti totiž v některých krajích Krajská komise mládeže není ani ustavena, a proto je velmi těžké s mladými vůbec navázat alespoň prvotní kontakt. Skvělým výsledkem setkání je v této souvislosti družba mezi Pardubickým a Královehradeckým krajem.

Po skončení akce jsme založili diskuzní fórum pro mladé členy KSČM na Facebooku, kde máme ambici soustředit je pro zefektivnění sdílení informací i vytvoření prostoru k diskuzi o aktuálních tématech. Najdete jej pod názvem Mladá KSČM. Ze setkání si každý účastník vedle nově nabytých vědomostí a navázaných kontaktů odvezl i odznáček, jako upomínku na prožitý víkend.

Jako předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM jsem s průběhem setkání nad míru spokojená. Poděkování patří nejen všem účastníkům, ale i těm, kdo jejich účast na setkání umožnili a dlouhodobě aktivně podporují práci mládeže. Je skvělé, že stále častěji dostávají mladí prostor na kandidátkách strany. Je ale potřeba, aby se obdobný trend prosadil i ve stranických strukturách. Pod vedením zkušenějších komunistů totiž mladí lidé dokážou stranu posunout zase o krok dále.

Poslední slova napsaná jednou z našich podporovatelek na Facebooku nechť patří všem lidem toužícím po sociálně spravedlivé společnosti rovnosti a míru, všem poctivým komunistkám a komunistům: »Dnes není lehké být komunistou. Přesto vydržte! Jednou těm zbídačeným lidem zůstanete jenom vy.«

Petra PROKŠANOVÁ, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM