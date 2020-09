Ilustrační FOTO - Pixabay

Další opatření státu míří na kluby

Další opatření proti šíření koronaviru, která chce ministerstvo zdravotnictví zavést od pátku, by se měla týkat hromadných akcí ve vnitřních prostorách, například v klubech. Lístky na ně se mají nově prodávat jen k sezení, nikoli k stání. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) to řekl poslancům v rámci debaty o vývoji epidemie koronaviru.

Vojtěch uvedl, že většina nakažených koronavirem je na rozdíl od jara ve věku 20 až 29 let. Mohou to být podle něj lidé, kteří se nakazili právě na klubových akcích a mohou být zdrojem šíření nákazy i mezi rizikovými skupinami. Cílem opatření je zastavit aktuální nárůst počtu pozitivních na nemoc COVID-19, který je vyšší než na jaře. »Nárůsty budou pokračovat i v následujícím období, čísla budou podobná současným nárůstům. Děláme určité modelace vývoje, slibujeme si zaváděním opatření stabilizaci situace,« ujišťoval Vojtěch poslance. Připustil, že situace ohledně epidemie koronaviru není dobrá, ale podle něj se příliš politizuje. »Důvody pro nárůst počtu nakažených jsou různé,« řekl Vojtěch. Upozornil na nesouhlas s nošením roušek s poukazem na osobní svobody. Přitom roušky, mytí rukou a rozestupy jsou podle ministra jedinou prevencí.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že je nutné znovu přesvědčit obyvatele o tom, že nemoc COVID-19 může mít vážné dopady a nynější opatření proti šíření koronaviru nejsou »buzerace«. Obává se toho, že pokud by se nepodařilo křivku nárůstu nakažených zploštit, ČR by se mohla dostat do jarní situace Itálie nebo současné situace Izraele.

Za nošení roušek se přimlouval také předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Rád by ale viděl efektivnost jednotlivých opatření a jejich vyhodnocení. »Bojuju se všemi, kteří odmítají roušky, protože zatím jsem nic efektivnějšího od hygieniků a epidemiologů neslyšel, ale musím říct, že vyhodnocení té efektivity považuji za argumentačně velmi důležité do budoucna. Není přece správné, abychom ta rozhodnutí zpochybňovali od samého začátku, aniž bychom si vyhodnotili jejich efekt,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Není možné trvale řešit jenom následky

Po ministru zdravotnictví chtěl vědět, jaká je řídící práce systému boje s pandemií v ČR, jakým způsobem fungují jednotlivé krajské hygienické stanice a jakým způsobem se v pomoci těm nejpostiženějším řeší to, aby potom zvládali své vlastní teritorium, ve kterém mají působit. »Není možné trvale řešit jenom následky, je potřeba se soustředit také na to, jakým způsobem bude ta preventivní práce řešena,« uvedl Filip. Zajímalo ho, jak je možné, že tam, kde jsou poměrně slušné výsledky, nemůžou ředitelé krajských hygienických stanic nařídit přesčasovou práci a postarat se o to, že případné ohnisko bude včas nalezeno a eliminováno. »Proč řešíme až ten následek, že přesčasovou práci povolíme jenom těm ředitelům, kteří jsou už ve velkých problémech, navíc když tam ještě musíme dát pomoc z jiného kraje. To je to nejpodstatnější, protože ty kapacity nám budou chybět tam, kde je potřebujeme. Není možné tímto způsobem omezovat ředitele krajských hygienických stanic,« uvedl Filip.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek uvedl, že bylo velmi krátkozraké hovořit o České republice jako o premiantovi v boji proti COVID-19. »Česká republika totiž reálně stojí před velkou epidemiologickou krizí, jejíž zvládnutí stojí na systematické práci a postavení se současné situaci čelem. Nezdá se však, že by tak vláda činila,« prohlásil.

Čísla nakažených strmě rostou a vláda dál tančí

ČR je na druhou vlnu epidemie nového koronaviru připravena méně, než mohla být, řekl předseda ODS Petr Fiala. Vybídl kabinet ANO a ČSSD, aby naslouchal návrhům opozice. Občanští demokraté chtějí mimo jiné konec ministra zdravotnictví a aktivaci ústředního krizového štábu. Vláda by měla podle ODS také iniciovat jednání s řediteli škol a zajistit podmínky, aby základní školy zůstaly v co největší míře otevřené. »Požadujeme i znásobit kapacity hygieny a důležitá je také ekonomická podpora živnostníkům, malým a středním podnikatelům a všem, kteří pomoc potřebují,« uvedl Fiala.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poukázala na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) na jaře říkal, že veškerou odpovědnost bere na sebe. »Dnes by měl skládat účty,« řekla. ČR je podle ní rukojmím »chronického lháře«.

»Čísla nakažených strmě rostou a vláda dál tančí a uklidňuje veřejnost, že vlastně není proč cokoli činit,« komentoval situaci předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Vojtěch odmítl kritiku, že vláda přes léto nic nedělala. Poukázal na to, že připravila koncept nové chytré karantény a schválila zvýšení počtu pracovníků hygienických stanic o 134 míst. Vojtěch řekl, že nynější testovací kapacita je 20 700 testů denně a cíl je 25 000 testů. Odběrová místa mohou obsloužit denně až 17 000 lidí, spolu s mobilními týmy je kapacita kolem 20 000 odběrů, uvedl. Odběrových míst je 123 a počet se bude zvyšovat, dodal.

(jad)