Friedrichstrasse. FOTO - Wikimedia commons

Friedrichstrasse míří k zelenému kabátu

Pěší korzo, zelená oáza uprostřed betonové džungle či místo oddechu v centru velkoměsta, taková očekávání má berlínská městská část Mitte (Střed) od zkušebního vyloučení automobilové dopravy z části bulváru Friedrichstrasse. Od konce srpna až do ledna je zhruba půlkilometrový úsek jedné z nejznámějších ulic v centru Berlína vyčleněn výhradně pro chodce a cyklisty.

Město si chce ověřit, do jaké míry toto opatření zvýší kvalitu života ve veřejném prostoru. Pokud se projekt ověří, má posloužit jako vzor pro další městské čtvrti. Pro berlínskou radnici, které vládnou sociální demokraté spolu s Die Linke. a Zelenými, by se uzavírka mohla stát základním kamenem jejich řadu let propagované dopravní revoluce.

Rovnice dopravní revoluce

Jejich rovnice je v tomto případě jasná - po odečtení automobilové dopravy bude výsledkem více prostoru pro chodce a cyklisty, větší dopravní bezpečnost, čistší vzduch a také vyšší kvalita života.

Starosta městské části Mitte Stephan von Dassel, zvolený za Zelené, je přesvědčen, že uzavírka přinese oblasti oživení. »Může to vést k atraktivitě, která z Friedrichstrasse opět udělá výjimečnou adresu,« věří. »Nákupní ulice mají budoucnost, když veřejnému prostoru nebude dominovat osobní motorizovaná doprava,« dodal.

Ne všichni jsou ale s projektem spokojeni. Šéf berlínské pobočky Obchodní a hospodářské komory (IHK) Jan Eder hovoří o příliš rychlém rozhodnutí, ze kterého byli vynecháni místní podnikatelé. Byznys tentokrát dostal na frak!

Řada kritiků poukazuje na to, že Friedrichstrasse je tradiční průjezdní ulicí, podle jiných je právě toto důvodem, proč zlepšit kulturu dopravy v centru města. »Díky Friedrichstrasse lidé dobře uvidí, kolik místa auta zabírají,« tvrdí obhájci ulice bez aut.

Cyklisté jen pomalu

Ačkoli se může zdát, že v části Friedrichstrasse mezi Francouzskou a Lipskou ulicí, která je nyní pro auta tabu, dostali cyklisté a pěší volnou ruku, ve skutečnosti tomu tak úplně není. Velkou pozornost německých médií vyvolal fakt, že cyklisté mohou projíždět úsekem rychlostí do 20 km/h. Podle cyklistů je to příliš tvrdé omezení, chodci by se naopak nezdráhali povolenou rychlost ještě snížit…

(čtk)