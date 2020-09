Rostoucí obavy o budoucnost

Nárůst počtu nakažených nemocí COVID-19 přináší obavy, jak to bude dále. Největší obavy mají logicky ty skupiny, na které dopadla jarní vlna nejvíce. Dle průzkumů jsou největší takovou skupinou obecně ženy – jsou obvykle zaměstnány v odvětvích, která jsou hůře postižena karanténními opatřeními (cestovní ruch, pohostinství, maloobchod, služby), nesou vyšší podíl na péči o děti všech věkových kategorií a jsou obvykle oběťmi domácího násilí, které během karantény narostlo.

Pak samozřejmě také senioři, kteří sice mají jistý nějaký příjem, ale jsou rizikovou skupinou. Výzkumy uváděly alarmující fakta i před pandemií – až 25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení. Život jim navíc komplikuje i současné zdražování, při kterém doplácíme i na ztrátu naší potravinové soběstačnosti.

Hodně diskutovanou skupinou jsou samoživitelé. Jedna pětina samoživitelů v důsledku koronavirové krize přišla o zaměstnání, třetina má po krizi měsíční příjem nepřesahující 10 tisíc korun, polovina se zadlužila a půjčky pravidelně splácet je schopna pouhá pětina.

Další skupinou jsou i rodiny s dětmi. Každá třetí česká domácnost přišla o jeden či část z příjmů a 4 % domácností přišly dokonce o všechny příjmy.

Ale nesmíme zapomenout ani na postižené spoluobčany, zhoršenou dostupnost péče uvedlo téměř 90 % respondentů.

Nejistotě a obavám z podzimu se nedivím. Máme sice nějaký semafor, ale stejně neznáme kroky, které hygiena, ministr zdravotnictví či vláda v různých možnostech vývoje pandemie učiní. Jako bychom sledovali večerníček Bob a Bobek, kteří také pokaždé vytáhli z klobouku nějakou tu pohádku. Ale toto není pohádka, to je život.

Lidé by měli vědět, co se chystá, znát. Měli by vědět, že se jim dostane pomoci, i finanční. Vláda by měla mít podrobný pandemický plán pro různé varianty vývoje nemoci COVID-19. Měla by mít schválená opakovatelná opatření a injekce, jak pomoci. Měla by mít plán restartu ekonomiky v nejbližších letech. A měla by jasně říci, kdo to zaplatí. Komunisté recept nabízejí. Dolních 10 milionů krizi rozhodně zaplatit nesmí.

Zdeněk ŠTEFEK, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje