Strašit komunistickou Čínou je pro liberální kapitalismus nutností

Jestřábi z řad české pravice by měli bít na poplach ještě více. Komunistická Čína přichází se zprávou, že zdejší muži budou odcházet do důchodu ve věku 55 let, a ženy dokonce ve svých 50 letech. Zatímco u nás vzniká a zaniká jedna »důchodová komise« za druhou, ČLR potřebovala k přijetí takto zásadního rozhodnutí pouhých šest let.

Pamětníci vědí, že komunistická Čína žádnou Ameriku neobjevila. Odchod pracujících v podobném věku byl samozřejmostí a předností bylo sociálního zabezpečení všech občanů socialistického Československa, a to až do roku 1989!

Dnes po více než třech desítkách let zdevastovaného českého státu jsou občané v pozici, která není moc lichotivým vysvědčením restaurovaného kapitalismu.

Mladá generace je »ráda«, pokud může splácet nekřesťanskou »celoživotní« hypotéku zahraničním bankám na pořízení vlastního bydlení. Střední generace doufá, že i na ni zbude v rozkradené státní pokladně finanční částka, která částečně napomůže k jejich přežití v době odchodu do penze.

Optimistický výhled je zatím v nedohlednu. Řádění netopýřího koronaviru se ještě v plné síle neprojevilo, ale škody jsou již nedozírné. Předpokládané letošní zadlužení České republiky v částce 500 miliard Kč, výhled na příští rok v podobě další sekyry 250 miliard Kč. Naštěstí máme naši solidární a vstřícnou Evropskou unii s její finanční výpomocí z fondu obnovy po koronavirové pandemii. V době, kdy lidstvu reálně hrozí rozpoutání světového válečného konfliktu, je zbytečné si pokládat otázku, zda dluhy splatí jedna generace, nebo dvě!

Blýskání na lepší časy v situaci, kdy náš stát je v rukách nadnárodních korporací, kdy odliv dividend z České republiky je řádově ve stovkách miliard Kč ročně, je na první pohled z říše snů.

Svět není neměnný, stejně jako další politický vývoj v popřevratovém období rozdělené České republiky, ke kterému došlo z vůle tehdejších »mocných«. Cestou ze všestranného společenského marasmu je naše vystoupení ze svěracích kazajek EU a NATO jako první krok k následné změně společenského systému! Zda budeme i nadále novodobými otroky »sloužícími« světovému finančnímu kapitálu, záleží na každém z nás.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM