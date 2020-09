Nepodlehnou nátlaku

Prý jsme byli, jak píše německý tisk, »premiantem Evropy« a nyní jsme jeho »zlobivými žáčky«. Důvod hledá i v tom, že němečtí mladíci a slečny ve velkém hledali po červnových pandemických rozvolněních v Česku, kam se jet »vyřádit«, a tak se vrhli na užívání v českých krajích. Odvrhli Ibizu a Mallorcu a našli zalíbení v českých, zvláště pak pražských barech. Tak napomohli Česku ke zvýšenému množství nakažených a tak k vzniklým řetězcům předávání.

Kus pravdy na tom jistě je, další je i v cestování našich turistů do zemí, které se také potýkaly s pandemií, ale mají moře a i uzavřená rekreační střediska. Údajně ani proto nebyly turistickými kancelářemi nabízeny návštěvy významných míst v těchto zemích. Vše ovšem bylo »nepatrně« jinak. COVID-19 i tam si cestu našel. Navíc někteří naši občané se rozhodli jet svými auty, jiní nedbali varování, a když to v navštívených zemích nebylo spojeno s karanténou, klidně se vydali po Evropě. Tedy především mladší ročníky. Ano, ty, které dnes protestují proti rouškám a odmítají se přizpůsobit byť třeba nesmělým opatřením vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Argument »máme svobodu, za níž jsme bojovali«, neberu. Svoboda jednotlivce totiž končí tam, kde může ohrozit svobodu toho druhého, jak nám kdysi sdělili moudří muži minulosti. Není v tom, že jako v baru Techtle Mechtle piji »odvážně« jedním brčkem drink či něco jiného, ale že ochranou sama sebe chráním i své rodiče a prarodiče či invalidní sousedy. Země nejsem já, ale se mnou i všichni další občané naší republiky.

Neplatí »po nás potopa«, ale »dělej, co nemůže uškodit druhým«. Proto v současné době nejvíce přibývajících nemocných pochází z mladších generací.

Je tu však další faktor. Tím jsou současné volby. Nepřeháním? Nikoli. Kvůli nim vláda ustoupila »až za čáru« a vlastně povolila téměř všechno. Křik majitelů restaurací, barů a zábavných podniků a dalších kategorií těch, co něco vlastní, vyvolal strach ve vládních řadách a ústup za ústupem následoval. Už nejde o zdraví všech, ale o osobní profit – i když chápu, že každý se nějak musí živit. Jsme v kapitalismu a krachující jsou odepsáni. Proto i Česká televize se ve svém vysílání postavila za majitele barů, jimž bylo nařízeno zkrátit dobu otevření do půlnoci. Přijdou prý o statisíce. Mám chuť se zeptat, proč právě o ty dvě hodiny jde? To skutečně návštěvníci utrácejí víc než před půlnocí? Anebo jsou povolnější a rozhazovačnější vzhledem ke své konzumaci alkoholu? Vím ovšem, jak také píše německý tisk, že mladí Němci si u nás »chtějí více vyhodit z kopýtka«, než mohou doma. Ale nejde mně jen o Němce. Ti nezpůsobili problém ve zmíněném baru, ani nepořádají mejdany plné alkoholu a »svobody«. Ale o tom jsem se už zmínil.

Opozice by ráda donutila vládu, aby dál zariskovala, a pak by toho využila. A bojím se, že v zájmu úspěchu ve volbách se to může i stát. Někdo říká, ať již ty volby jsou za námi. Správně by však mělo znít: Jde o nás o všechny. Proto ustupovat není kam a volit ne ty, kterým jde jen o to dostat se nahoru, ale ty, kterým jde o zdraví a život nás všech…

Otakar ZMÍTKO