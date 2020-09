Ilustrační FOTO - Pixabay

Medu je málo, zřejmě výrazně podraží

Med v České republice zřejmě podraží. Jarní úhyn včelstev a malé snůšky totiž vedly k tomu, že na některých místech republiky včelaři nevytočili žádný med.

Vyplývá to z informací od včelařů a Antonína Přidala z brněnské Mendelovy univerzity. Jak se připravit na to, aby se podobná situace neopakovala, odborníci nevědí.

Plošné kolapsy včelstev způsobené parazitem kleštíkem včelím, který vyvolává onemocnění varoáza, nejsou pro včelaře novinkou. »Letos se k tomu navíc přidalo to, že včely, které přežily, téměř nic nepřinesly. Snůšky byly katastrofální. Co na to mělo vliv, nevíme. Stejně tak nevíme, jak tomu předejít,« uvedl Přidal.

Situace je podle něj špatná především na jižní Moravě a ve Středočeském kraji. Med by měl zdražit o desítky korun, odhadl. Současně zdůraznil potřebu sázet různé druhy rostlin, aby měly včely pestrou skladbu nektarodárných rostlin, zejména jeteloviny.

Velké ztráty včelstev potvrzuje i starosta Ořechova na Brněnsku a včelař Tomáš Dudík. »Včely jsou oslabené z nedostatku pastvy. Snažíme se proto podporovat výsadbu pásů trvalek a omezujeme sekání, aby kvetly jetele a pastva byla bohatá,« sdělil.

Nejhorší sezonu letos zaznamenal Petr Příkazský ze znojemského svazu včelařů, který se včelaření věnuje už 35 let. »Cena medu určitě stoupne, i já jsem zdražil o deset korun na 130. Včely mají oslabený imunitní systém a hynou. Myslím si, že letošní slabou úrodu způsobily uplynulé roky sucha. Příroda byla v úsporném režimu, a teď chybí nektar,« připustil.

I on se potýká s kleštíkem včelím. »Je těžké přijít na to, jak s ním účinně bojovat bez chemie, aby byl med čistý. Ideální by bylo, najít tolerantní včely, které se ho zbaví samy,« poznamenal.

V ČR je podle posledních údajů evidováno téměř 800 000 včelstev a přes 60 000 včelařů.

(ici)