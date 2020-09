Ilustrační FOTO - Pixabay

Čekejme desítky tisíc nakažených do 14 dnů

Počet pozitivních testů na koronavirus v posledních týdnech v České republice prudce roste, rekordem bylo středečních 2139 případů. Za jediný den tak nyní přibývá více případů, než jich bylo za celý květen. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška může být do konce září až 70 000 nakažených.

Podle Duška je nyní v ČR velké riziko exponenciálního šíření nemoci COVID-19. Reprodukční číslo R, jež uvádí počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, je 1,6. Epidemie od 1. září podle Duška nabrala na rychlosti, nejsou už ohraničená ohniska nákazy. Za měsíc září může být podle Duška podle optimističtějších modelů asi 44 000 nových případů, podle méně optimistických až 70 000.

Podle Duška však roušky, mytí rukou a dodržování rozestupů mohou šíření viru snížit až o polovinu. Pokud by se omezily mezilidské kontakty, bez uzavírání škol či ekonomických opatření, bylo by možné zpomalit šíření nákazy o dalších 25 procent.

»Máme šanci vlnu nově pozitivně testovaných rozložit a nechat ji projít populací. Když ji rozložíme v čase, tak uchráníme zdravotnický systém od přeplnění kapacit a ekonomiku od významných restrikcí,« řekl Dušek.

Hospitalizaci podle Duška potřebují čtyři procenta z pozitivně testovaných a čtvrtina z nich je ve vážném stavu. »Ve velkých počtech diagnostikovaných může znamenat i malé procento do budoucna problém,« uvedl Dušek. Podíl nakažených seniorů je pod pěti procenty a 70 až 80 procent lidí nemá žádné nebo jen mírné příznaky.

Od diagnózy trvá podle Duška zhruba sedm až deset dní, než se rozvinou vážné příznaky. Další týden až dva trvá, než se projeví na počtech hospitalizací. Pokud by bylo 100 000 pozitivně testovaných, bude podle Duška zhruba 4000 lidí potřebovat hospitalizaci a čtvrtina z nich bude mít závažné komplikace. To jsou české nemocnice podle Duška schopné zvládnout.

Ministerstvo zdravotnictví přesto nehodlá prudkému nárůstu nemocných jen přihlížet a včera vyhlásilo novou sadu opatření. Od pátku nařizuje nošení roušek ve školách s výjimkou prvního stupně základních škol i při výuce ve třídách. Všechny restaurace a bary budou muset být uzavřeny mezi půlnocí a šestou hodinou ranní, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud omezení pro restaurace platilo jen v Praze, Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku.

»Epidemická situace není dobrá, epidemie nabírá na síle,« odůvodnil nová opatření ministr. Dušek doplnil, že z nově diagnostikovaných případů pětinu tvořily ve středu děti školou povinné.

Podle ministra je pravděpodobné, že od pátku bude většina okresů na semaforu, který označuje regiony podle rizika nákazy koronavirem, v zelené barvě. Tento první stupeň znamená výskyt lokálních ohnisek a sporadické komunitní přenosy.

Zavést povinné nošení roušek ve třídách na základních, středních i vysokých školách plánovala od pondělí zavést v hlavním městě pražská hygienická stanice. Hygienici v metropoli rovněž hodlají nařídit povinnost nosit roušky při venkovních akcích nad 100 lidí. Na včerejším jednání pražských zastupitelů to řekla ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová.

Nyní je v celé zemi povinnost nosit roušku ve společných prostorách škol mimo třídy, tedy na chodbách či toaletách. Praha je epidemií nejhůře postiženým regionem v ČR. Nemoc se ale rychle šíří i v dalších regionech.

Ministerstvo zdravotnictví už během týdne oznámilo, že od pátečních 18:00 zakazuje vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Výjimku mají výstavy, trhy a podobné akce. Na akcích k sezení musí být vstupenky prodávané na konkrétní místo. Nařízení platí i pro restaurace, bary či kluby, které nesmějí dovnitř pustit více lidí, než je kapacita k sezení. Ministerstvo také zpřesnilo nařízení pro nošení roušek v těchto místech. Lidé je nemusí mít jen při konzumaci, povinné jsou i u baru, pokud se nesedí.

Provozovatelů klubů a organizátoři koncertů nová opatření vlády vyděsila. »Likviduje to poslední možnosti pořádat koncerty, při nichž publikum nesedí,« řekl včera předseda výkonného výboru nové Asociace hudebního průmyslu Robert Porkert. »Bude to mít fatální dopad na celou hudební klubovou a koncertní scénu. De facto znemožňuje pořádání většiny akcí ve vnitřních prostorách klubů a koncertních sálů a minimálně do konce roku zruší koncerty určitých hudebních žánrů,« doplnil ho ředitel Paláce Akropolis Petr Boháč.

Vláda ale posílá do boje i novou verzi mobilní aplikace eRouška, která uživatele upozorní na možný kontakt s infikovaným, pro všechny typy telefonů. Vojtěch včera vyzval, aby ji lidé používali a nebrali ji jako sledování. Po jednání ústřední epidemiologické komise uvedl, že data jsou v aplikaci anonymní.

Aplikace má být pomocným nástrojem systému chytré karantény spolu se vzpomínkovými mapami a linkou 1221. Novou verzi aplikace slibovala vláda spustit počátkem září. První verzi aplikace si od jara stáhlo přes čtvrt milionu lidí.

Nová verze aplikace už nebude pomáhat s trasováním kontaktů, ale sloužit k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Oproti předchůdci má také spolehlivě fungovat i na mobilech od Apple.

(ste)