Ilustrační FOTO - Haló noviny

Každá tržba musí mít svoji účtenku

Způsob elektronické evidence tržeb (EET), kdy podnikatel vystaví jednu účtenku a jednu datovou zprávu za více tržeb, například za celý stůl v restauraci, jde proti znění zákona o evidenci tržeb a proti tomuto zákonu.

V odpovědi na písemnou interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Munzar se ministryně ptal na případ, kdy podnikatel dostal pokutu 5000 korun za to, že vystavil hostům souhrnnou účtenku za útratu celého stolu. Ta byla v řádu sto korun. EET je tak podle Munzara »nástroj možností pro Finanční správu dávat absurdní pokuty za absurdní pochybení, které nemají vůbec nic společného se snahou obcházet povinnost placení daní«.

Když podnikatel vystaví jednu účtenku za více tržeb, jde podle Schillerové proti znění zákona o evidenci tržeb. »Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou,« uvedla v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ní také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráv s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou.

Úředník by měl dělat pouze to, co mu dovoluje zákon

Podle člena hospodářského výboru Leo Luzara (KSČM) je potřeba upravit příslušný zákon. »Zákony jsou pro občany. Občan může dělat cokoliv, co mu zákon nezakazuje. Ale úředník státu by měl dělat pouze to, co mu zákon dovoluje. Neměl by uplatňovat selský rozum. Úředník tu od toho není. Úředník je od toho, aby přesně dodržoval dikci zákona a postupoval přesně podle zákona,« prohlásil. Zákon by proto podle něj měl jasně definovat podmínky kontroly a úředníci by se tím museli řídit. »Ale pokud do zákona dáme, že se má uplatňovat v úředním postupu selský rozum, tak s tím zásadně nesouhlasím,« dodal Luzar.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Od některých opozičních poslanců se ministryni za její postoj dostalo kritiky. Poukazovali třeba na to, jak by vypadalo placení například při rodinných oslavách. »Já nechápu, jak můžete z něčeho takového dělat problém,« řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti). »Tak to nehajte, takovou kravinu, to se nedá hájit,« vzkázal ministryni předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Schillerová řekla, že kauzu, na kterou upozornil Munzar, nezná, a pokud někdo platí za celý stůl, třeba při oslavě, je to v pořádku. Provozovatel podle ní zřejmě v daném případě ale pochybil v tom, že vydal jednu účtenku za více platících lidí. Pokud by platil jeden z hostů za všechny, nebyl by problém, uvedla.

Munzar navrhl, aby Sněmovna s odpovědí ministryně vyslovila nesouhlas. Poslanci o tom ale nemohli hlasovat, protože do nejnižšího potřebného množství pro hlasování jeden poslanec chyběl. Nízký počet poslanců v sále souvisel i s tím, že Sněmovna jedná kvůli epidemii nového koronaviru v polovičním počtu.

(jad)