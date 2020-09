Ilustrační FOTO - Pixabay

Assange hájil Ellsberg, kdysi prozradil »papers«

Zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange před soudem v Londýně hájil americký whistleblower (kdo upozorní na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených) Daniel Ellsberg, který před téměř půlstoletím vyzradil tajné dokumenty Pentagonu svědčící o tom, jak americké vlády lhaly o vietnamské válce.

Assange se snaží zabránit svému vydání do USA, kde je stíhán za špionáž a nezákonné zveřejnění tajných dokumentů. Ellsberg soudu řekl, že by se zakladateli WikiLeaks ve Spojených státech nedostalo spravedlivého procesu, napsala agentura Reuters. Ellsberg v roce 1971 vydal některým americkým novinám utajované dokumenty, jež později vstoupily ve známost jako »Pentagon papers«. Svého času byl také stíhán za špionáž, ale nakonec nebyl odsouzen.

Uniklé dokumenty zveřejněné na serveru WikiLeaks podle Ellsberga ukázaly Američanům, že jim jejich vláda lhala ohledně činnosti americké armády v Iráku a Afghánistánu. Situaci přitom přirovnal ke svému případu, který se týkal války ve Vietnamu.

Zástupce americké vlády James Lewis soudu řekl, že je Assange v USA stíhaný za zveřejnění malého počtu dokumentů, které obsahovaly nezačerněná jména některých zpravodajských zdrojů či informátorů. Podle Lewise řada z nich čelila výhrůžkám nebo dokonce přišla k úhoně právě kvůli tomu, že se objevili v dokumentech na serveru WikiLeaks.

Ellsberg však řekl, že neexistují žádné důkazy o fyzické újmě či úmrtí, které by souviselo s uveřejněním dokumentů.

Assange se zastal rovněž novinář německého časopisu Der Spiegel John Goetz, který byl jedním z prvních, jež o uniklých dokumentech informoval v roce 2010. Assange podle něj velmi dbal na to, aby se jména informátorů v tisících uniklých složkách nedostala na veřejnost. Provozovatelé WikiLeaks pak byli rozčilení, když se v knize reportérů britského listu The Guardian z roku 2011 objevilo heslo, pomocí něhož se dalo dostat k neupraveným verzím dokumentů.

Assangeovi právníci tvrdí, že by jejich klient nebyl v USA souzen spravedlivě, protože má jeho stíhání politické motivy. Varují rovněž před zvýšeným nebezpečím, že by v případě vydání do Spojených států spáchal sebevraždu. V USA mu hrozí až 175 let vězení.

(čtk)