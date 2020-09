Doba je velmi turbulentní a neočekávaná

Všichni jsme věděli, že nás v letošním roce čekají krajské a senátní volby. Bylo určitě hodně času na práci ve prospěch občanů, řešení jejich problémů a požadavků. Myslím, že KSČM a její kandidáti udělali maximum pro to, aby prosadili na vládní úrovní s pomocí našich poslanců co největší počet bodů z volebního programu. Proto nevidím důvod pro pesimistické řeči, které se občas vyrojí. Prosadili jsme zvýšení důchodů, podpořili 5000 Kč navíc pro seniory, které mají alespoň částečně vyrovnat zvyšování nákladů na jejich běžný život. Došlo k podpoře rodin s dětmi, hendikepovaných i zvýšení minimální mzdy. Zvýšení platů ve zdravotnictví a školství jsou také dílčí záměry našeho programu, které se podařilo prosadit. Myslím, že je to po mnoha letech velký úspěch, který se daří i díky podmínkám odsouhlaseným v rámci tolerance vlády.

Jsou však i věci, které měly být řešeny jinak. Jásot, značně předčasný, za zvládnutí pandemie koronaviru se nevyplatil. Kotrmelce v rámci vyjadřování ministra zdravotnictví měnící se doslova z hodiny na hodinu jsou opravdu velmi neprofesionální.

Když se podíváme zpětně i na vyjadřování premiéra v rámci koronaviru zjistíme, že dnes už své benevolence a údajně podléhání veřejnosti lituje a přiznává chybu. Roušky, které se objevily v obálkách seniorům, jsou ve schránkách bez hygienického obalu a obálky navíc často potrhané či dokonce rozlepené, nebo je nemohou doručovatelky do často přeplněných schránek ani vložit.

Jak bude tento stav pokračovat, neumí dnes nikdo odhadnout. O to větší je naše rozčarování nad bouřlivou diskusí o obnovení ústředního krizového štábu. Boj vládních představitelů je pouze o tom, že by tento štáb měl vést ministr Hamáček. Jeho obsazení však může být velmi pestré a především tam mohou zasednout skuteční odborníci, kteří této pandemii rozumí a ochraně proti ní dají správný směr. Vyskytují se i názory, že by volby měly být odloženy. Vzhledem k tomu, že jasnovidectví není silnou stránkou politiků, nedokáže dnes nikdo říct, jaký by byl ten správný termín a kdy COVID-19 již nebude atakovat Českou republiku v tak intenzivní síle.

Volební programy KSČM v krajích obsahují názory a potřeby občanů. Proto není třeba se bát, že by lidé hromadně volili jiné politické subjekty. Volby jsou politickou soutěží a já věřím, že se lidé rozhodnou správně a k volebním urnám skutečně přijdou.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM