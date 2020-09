Nedobré inspirace

Když kdosi nasprejoval na sochu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na Loretánském náměstí v Praze slova »rasista« a »masový vrah«, přemýšlela jsem, proč se tak stalo. Že jsou posledních 30 let často ničeny památníky Rudé armády, že zlí lidé opakovaně potřísnili pražskou sochu osvoboditele od fašismu a pokořitele hitlerovského Berlína maršála Koněva, jsem si vysvětlovala tak, že rusofobie a nenávist zejména ke všemu sovětskému slaví hody. Proč ale náš prezident, prezident opěvované první republiky, hlava zahraničního protifašistického odboje?

Možná i proto, že stále zaznívají v médiích od VIP lidí pochybovačné řeči obviňující Beneše z rozpoutání násilí na německém obyvatelstvu. Je to historicky nesprávné a nespravedlivé. Namítnete: Je to diskuse. Diskuse by to byla, kdyby zazněly i názory oponentní. Ty však v mainstreamu pohříchu neslyším. Vandalové tak mohou dostat, obrazně řečeno, inspiraci pro své dílo zkázy.

V poslední době jsem zaznamenala rozhlasová vystoupení dvou protežovaných celebrit, které – ač nejsou historiky – se historii věnují. Začátkem září v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu rozebíral spisovatel Pavel Kosatík film Krajina ve stínu, jenž pojednává o vývoji na vesnici v pohraničí od 30. do 50. let. Z povídání o konkrétním filmu přešel moderátor na obecnou platformu, kdo za to může a nese odpovědnost – tedy za odsun. »Nemůžete zavírat oči, že ze země zmizí 2,53 milionu lidí. Musíte si jako demokrat klást otázku, jestli nebyla v té době jiná řešení,« řekl Kosatík, opakovaně představovaný moderátorem také jako historik (je vystudovaným právníkem).

Další oblíbenec mediálního mainstreamu, spisovatel Jiří Padevět, byl v Interview Plus ostřejší. Při hledání viníka, kdo může za násilí, jež se bezprostředně po ukončení války na některých Němcích dělo (násilí nikdo nezpochybňuje a neomlouvá, ale musíme vědět, co mu předcházelo), pravil: Beneš řekl, že »Němce je nutno vylikvidovat«. Tím tedy údajně dal pokyn k násilnému vyrovnávání si účtů s nimi, míní Padevět. Fascinující byla Padevětova teze, že ti lidé »možná v roce 1936 hlasovali pro Henleina ve volbách, a kdo z nás někdy špatně nehlasoval, že«. Opravdu je legitimní srovnávat situaci, kdy volbou Henleinovy strany byla založena vlastizrada (za ni je ve válce kulka), s jakýmkoli hlasováním?

Vyslechla jsem si historický záznam prezidentových projevů z doby po odsunu. Řekl mj.: »Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, že to bylo nelidské..., musíme jim říci to, co já jsem vždycky za války Američanům a Angličanům říkával: Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde o boj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi, anebo je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Našim humanitním zásadám odpovídá to druhé.« Tím poskytl prezident, i po desetiletích, Kosatíkovi a Padevětovi jasnou odpověď.

Pořady, v nichž je dán prostor různým »historikům« svalujícím vlastně vinu na Beneše, aniž by jim kdokoli oponoval, mohou přivést lidi mdlého ducha k rozhodnutí zneuctít jeho sochu. Podotýkám, že Edvard Beneš obětoval budování a obnově ČSR vše, což ostatně dokládá i zákon České republiky, že se zasloužil o stát.

Monika HOŘENÍ