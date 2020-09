Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Berlín podlézá USA kvůli Nord Stream 2

Německo nabídlo, že miliardou eur (26,7 mld. Kč) zafinancuje výstavbu dvou terminálů na zkapalněný plyn, který by do země dovážely americké firmy. Doufalo, že tak Spojené státy odradí od sankcí za plynovod Nord Stream 2, jenž má do Německa přivádět zemní plyn přímo z Ruska a proti němuž se USA dlouhodobě stavějí.

Na svém webu o tom napsal týdeník Die Zeit. Podle listu učinil Washingtonu nabídku německý ministr financí Olaf Scholz v dopise ze 7. srpna, tedy ještě předtím než USA uvalily sankce na firmy, které se na výstavbě plynovodu pod Baltským mořem podílejí. Tím se Spojeným státům jeho budování podařilo prakticky zastavit do doby, než Rusko svými dodavateli dokáže nahradit stávající evropské.

Podle Die Zeit berlínská vláda v dopise slibuje »zvýšit veřejnou podporu výstavbě« terminálů »prostřednictvím až jedné miliardy eur«. Terminály mají stát v přístavech Brunsbüttel a Wilhelmshaven na severu Německa.

Mluvčí německého ministerstva financí odmítl zprávu Die Zeit komentovat. Spojené státy a některé evropské země se proti plynovodu Nord Stream 2 stavějí. Obávají se, že zvýší už tak značnou závislost Evropy na ruském plynu a současně připraví tranzitní státy Polsko a Ukrajinu o možnou páku vůči jejich východnímu sousedovi. Pro USA je to navíc otázka konkurenčního boje, chtějí získat další odbytiště pro drahý vývoz svého zkapalněného plynu.

Téma budoucnosti sporného plynovodu by se mohlo 24. a 25. září dostat na stůl šéfům vlád členských zemí Evropské unie. Po údajné otravě ruského opozičního politika Alexeje Navalného na konci srpna požadují někteří němečtí politici z řad vládnoucí konzervativní strany CDU zastavení výstavby již téměř hotového plynovodu. Využití této záminky proamerickou německou pravicí jistě právem budí řadu otázek…

Nord Stream 2 má mít kapacitu až 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Polovinu nákladů na jeho výstavbu nese Gazprom. Jeho evropskými partnery dosud jsou německé firmy Uniper a Wintershall, dále britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell, rakouská OMV a francouzská Engie.

Důležitou roli při transportu ruského plynu sehraje i Česká republika. Desítky miliard metrů krychlových zemního plynu ročně má do ČR přivádět nový plynovod Eugal. Tato trasa umožní tranzit ruského plynu do Bavorska, Rakouska, Itálie nebo Chorvatska.

(ici)