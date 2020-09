Vládci Kataru. Stín ostudy nad blahobytem

Katarský emír Tamím ibn Hamad Al-Sání patří nejbohatším lidem na světě. Jeho majetek se odhaduje na deset miliard dolarů.

Přesněji řečeno, jde o rodinný majetek, zisky z těžby ropy a zemního plynu, napsal list Los Angeles Times. Emírovi je čtyřicet let a vládne státu, kde se nic nevyrábí. Rodilí Katařané nepracují, dostávají slušný důchod od státu, neplatí daně. Všechno, od potravin po takzvané předměty rozkoše se dováží. Zvláště to druhé se prý dobře prodává. Nestačí obyčejné mobilní telefony, Katařané žádají zlaté.

Vášeň k letadlům

Podobně jejich emír. V pořadí čtvrtý vládce Kataru se dříve snažil žít nenápadným životem, nepřitahovat k sobě pozornost. To se však změnilo, když v sobě pocítil vášeň k dopravním letadlům. Má jich čtrnáct. Všechno přebudované Boeingy, původně určené pro 460 cestujících. Po přebudování se do letounu vejde sedmdesát šest lidí, nikoli však cestujících, ale členů posádky, kteří se za letu o emíra starají. V letounu je kinosál, dvě ložnice, lékařský pokoj a operační sál, všechno ze vzácných druhů dřeva a samozřejmě ve zlatě. Všech čtrnáct letadel si je podobných do posledního detailu. Emír často cestuje a doprovází ho až tisícovka sloužících a přátel. Ti ovšem používají jiná letadla, nikoli emírova. Vozí s sebou hory zavazadel a všechno jídlo, které bude na cestách potřebovat.

Emír Tamím ibn Hamad Al-Sání. FOTO - Wikimedia commons

Dárek Erdoganovi

Tohle všechno vyšlo najevo, když se emír pokusil jedno z letadel prodat za 370 milionů dolarů. Nechtěl příliš, za tuto cenu letoun koupil. Jenže zájemce se nenašel. Tak prý emír letadlo daroval, a to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. Ten byl jediný, kdo Katar podpořil, když se od něj před časem odvrátily arabské státy a obvinily ho z napomáhání terorismu. Ve skutečnosti prý šlo o závist arabských vládců k emírovi, který žije přepychovým životem. Nicméně Erdogan má za podporu jedno ze »zlatých letadel«.

Jezdí za sportem

Emír jezdí za sportem, nejčastěji za fotbalem. Od roku 2011 vlastní 70procentní podíl v pařížském klubu Paris Saint-Germain prostřednictvím Qatar Sports Investments. Emír se také aktivně podílí na olympijském hnutí, ve fotbale však dosáhl zatím největšího úspěchu. Za dva roky bude Katar pořádat mistrovství světa ve fotbale.

Pro emírovu potřebu, ale i pro rozvětvenou rodinu slouží jen v Kataru deset procovských vil, další dvě má v Ománu, jednu pak na pláži v Maskatu. Vlastní také nemovitosti v Londýně: několik vil u Hyde Parku a obchodní dům Harrods. Ten koupil pro svou matku Mozu, známou drahým oblékáním. Ironií osudu je, že její otec byl v Kataru známým odpůrcem režimu, po sňatku Mozy s tehdejším emírem Hamadem bin Chalifou však odešel do ústraní. Zato Moza se ujala vlády nad emirátem a fakticky ji drží dosud. Hamad byl na »výminek« přestěhován do dvorce na břehu Atlantického oceánu v Maroku. Místní média mu přezdívají Dům tisíce s jedné noci. Moza, která je veřejně činná, například v organizaci UNESCO zaujímá post zvláštní velvyslankyně a místopředsedkyně Výboru pro vzdělání, Hamadovi porodila sedm dětí, nejsou s nimi problémy, jenom s jedním, ale zato veliké.

Líný synáček

Mladší bratr emíra šejk Chalifa bin Hamad studoval od roku 2011 na Univerzitě Jižní Kalifornie. Podle Los Angeles Times vlastně nestudoval, ale užíval si života. Přivezl si s sebou armádu sluhů včetně zdravotní sestry a kuchaře a také řadu silných přepychových aut, na kterých se vyvážel po Kalifornii. Také miloval Las Vegas a jeho hazardní kasina. Jenže ve škole se vůbec neukázal. Rodina mu nakonec zařídila »dálkové studium«.

Stáhla ho zpět do Kataru a letos v létě jeho pobočníci přivezli do USA diplomovou práci. V kufříku, v němž ji odevzdali, našel jeho profesor velice drahé hodinky Rolex. Diplomovou práci obhájil, byla prý velice dobrá, neví se ale, zda ji vůbec psal student. Učitelé o tom pochybují. Žákův profesor se navíc podřekl o hodinkách, a tak měla média žně. Katarská vládnoucí rodina mlčí. Pátý potomek bývalého emíra a Mory se nadále těší přízni. Když nic jiného, je jediným dospělým kandidátem na příštího emíra. Ale celosvětová ostuda se s ním i rodinou potáhne léta.

