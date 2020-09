Ilustrační FOTO - Pixabay

Hřibův chaos v Praze, nouzový stav na spadnutí

Koronavirová epidemie stále sílí. Počet nově nakažených překročil hranici 3000 denně. Praha, která patří k nejzasaženějším, se rozhodla uzavřít vysoké školy, učit se bude jen na dálku. Uvažovala i o zavření škol středních, hygienici byli ale proti. Premiér nevyloučil vyhlášení nouzového stavu. Vláda rovněž obnoví Ústřední krizový štáb.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) šokoval dramatickým prohlášením, že Praha zavře střední i vysoké školy, které všechny přejdou na distanční výuku. Za několik desítek minut bylo ale všechno jinak. Zavření středních škol bylo odvoláno. Zavřou se jen školy vysoké, upřesnil primátor. Se záměrem zavést distanční výuku i na středních školách v Praze podle primátora nesouhlasili hygienici. »Hygiena nakonec nesouhlasí se zavedením distanční výuky na středních školách. Bude jen na VŠ. Já osobně si ale stojím za tím, že by to tak mělo být,« uvedl Hřib. Překotnost jeho prohlášení i spor s hygieniky přitom naznačuje, jak chaotická a dramatická situace v hlavním městě panuje. Praha je nejpostiženějším regionem v zemi. »Situaci vyhodnotí hygienici příští týden na základě dat od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Z mého pohledu je však toto opatření nezbytné, a proto jsem jej navrhoval už na začátku tohoto týdne. Studenti na SŠ by zvládli distanční výuku bez problémů,« řekl Hřib.

Praha spolu s hygieniky tento týden rozhodla o nošení roušek i při vyučování. Ministerstvo zdravotnictví zavedlo toto opatření pro celou zemi. Podle čtvrtečního vyjádření ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové je v Praze koronavirem postiženo 29 škol a pozitivních dětí je 17 a pedagogů 14.

Prohlášení o zavření středních škol a následné odvolání tohoto opatření kritizovali zástupci školských asociací. Takový způsob komunikace podle nich vyvolává jen chaos, protože lidé nestíhají měnící se sdělení sledovat. »Je to zmatek,« řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček byl udiven už tím, že původní informace zněla, že školy se zavírají od pondělí, a pak se dozvěděl, že od středy. Po zrušení opatření se neubránil smíchu. »Považuju za velmi nešťastné pouštět na Twitter informace před tím, než jsou věci jasné. Jen to vyvolá chaos a zmatek. Myslel to hezky, ale toto ničemu nepomůže,« řekl k unáhlenému prohlášení primátora.

Zajíček i Schejbalová nicméně počítají s tím, že vzhledem k vývoji epidemie k zavření škol nakonec stejně dojde. I na svých školách mají už řadu nakažených žáků. Všechny nakažené děti si podle nich přinesly onemocnění ze sportovních klubů.

Od pondělí budou v Praze povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Výjimku budou mít děti do dvou let, herci, hudebníci nebo sportovci. Stejné opatření bude platit i ve Středočeském kraji. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek řekl, že se stejné opatření zvažuje i celostátně. Plošné nošení roušek venku ale zatím vyloučil.

Nouzový stav?

Situace však není růžová ani mimo hlavní město. Počty nakažených už rostou takřka o tisícovku denně. Za jediný den, čtvrtek, testy prokázaly nákazu u 3130 lidí, což je podobný údaj jako za celý měsíc březen. Premiér Andrej Babiš (ANO) proto nevyloučil možnost, že by v ČR mohl být znovu vyhlášen nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některá opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh by ale musel přijít od ministra zdravotnictví, řekl novinářům Babiš. Premiér dodal, že Vojtěch by měl s příslušným návrhem případně přijít na pondělní jednání vlády. »V pondělí se to dozvíme od ministra. Pokud navrhne některé opatření, které by přesáhlo jeho kompetence v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, tak se nouzový stav vyloučit nedá,« připustil Babiš.

Nouzový stav letos v ČR platil kvůli epidemii nemoci COVID-19 od 12. března do 17. května. Pražský městský soud v dubnu zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Kabinet pak preferoval krizová opatření, která schvaloval jako celek, v květnu však musel zbývající opatření převést pod režim předpisu o ochraně veřejného zdraví, protože by s koncem nouzového stavu pozbyla platnosti.

Vláda se kvůli tomu v květnu rozhodla rozšířit pravomoci ministerstva zdravotnictví zvláštním zákonem, u kterého plánovala účinnost do konce letošního roku. Novela měla dát resortu výslovně pravomoc regulovat například obchod, služby i provozovny výroby, koupaliště a jakékoli veřejné i soukromé akce, a to celostátně. Předloha se nicméně ve Sněmovně dosud nachází teprve před úvodním kolem projednávání.

Krizový štáb bude

Jisté už je aspoň to, že vláda obnoví činnost Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Potvrdil to premiér Babiš, ačkoli v minulých dnech tento krok odmítal. Potřebu štábu odůvodnil špatnou komunikací mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji. »Spolupráce mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví nebyla dobrá. Hejtmani proto tlačili na aktivaci krizového štábu. Stane se platformou pro komunikaci mezi jednotlivými resorty a kraji,« řekl Babiš Deníku. Asociaci krajů i ministerstvo zdravotnictví přitom vedou politici z ANO.

Obnovení ÚKŠ prosazovali kvůli zhoršující se epidemické situaci v posledních týdnech sociální demokraté i většina opozičních stran. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) bude štáb obnoven od pondělí.

Babiš řekl, že v čele štábu by měl být znovu Hamáček, stejně jako na jaře. Změnu by ale měl doznat podle Babiše statut krizového štábu. Na jaře se ukázalo, že některé komise nebyly potřebné.

Na zřízení ÚKŠ se kabinet neshodl na několika posledních zasedáních, naposledy toto pondělí, kdy podle Hamáčka narazili sociální demokraté na nesouhlas koaličního partnera. Babiš v pondělí uvedl, že svolání štábu »není na stole«, protože funguje rada pro zdravotní rizika, ve které jsou zastoupeni všichni zainteresovaní ministři. Svolání štábu původně odmítal i na jaře.

ÚKŠ byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března. Činnost ukončil k 11. červnu. Původně štáb vedl tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Po dvou týdnech se vedení ujal Hamáček.

Senioři už mají respirátory

Doručovatelé České pošty již roznesli všem téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem, oznámil Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

»Pokud obyvatelé starší 60 let nenašli z jakéhokoliv důvodu zásilku ve své schránce, mají možnost v příštím týdnu navštívit jakoukoliv pobočku, kde jim bude vydána náhradní zásilka,« dodal Vysoudil.

O rozdávání roušek starším lidem rozhodla vláda. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionů korun. Způsob distribuce šetřil Státní ústav pro kontrolu léčiv, kterému se nelíbilo, že pošťáci ústenky rozbalují a vkládají po pěti volně do obálek, což je v rozporu s pravidly pro nakládání se zdravotnickým materiálem. »Jsme přesvědčeni, že uvedené zásilky obsahují roušky, které jsou osobními ochrannými pomůckami, nikoli zdravotnickým materiálem. S těmito zásilkami bylo tedy nakládáno v odpovídajících hygienických podmínkách,« reagoval na kritiku Vysoudil.

Kybernetický útok?

Systém elektronických žádanek na vyšetření vzorku na COVID-19 měl výpadek. Lékaři či hygienici tak nemohli žádanky vystavit. Odběrová místa ale fungovala dále, přestože nebylo možné žádanky ani ověřit. Po poledni informoval tým Chytré karantény, že se problém podařilo vyřešit a systém opět funguje. Podle ministra Vojtěcha zatím není jasné, jestli šlo o chybu, nebo kybernetický útok.

Aktuálně je v ČR 20 289 nakažených novým typem koronaviru. V nemocnicích je podle posledních dostupných dat ze středy 413 lidí s nákazou, v těžkém stavu je 91 z nich. Od úterý vzrostl počet hospitalizovaných pacientů o 25 a těžkých případů o deset. Přibývá rovněž lidí, kteří s koronavirem zemřeli. Obětí je celkem 489, během čtvrtka přibyla čtyři úmrtí.

