Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Země bývalé NDR bojují za Nord Stream 2

Šéfové vlád východoněmeckých spolkových zemí nechtějí kvůli případu údajné otravy předáka ruské opozice Alexeje Navalného pozastavit projekt německo-ruského plynovodu Nord Stream 2.

Po jednání to prohlásil berlínský primátor Michael Müller, který produktovod považuje za smysluplný a důležitý. Přerušit dostavbu takřka dokončeného plynovodu v odvetě za otravu Navalného požaduje přitom v Německu řada politiků. Dokonce až tolik, že to vyvolává spekulace, zda za možnou otravou nestojí právě odpůrci plynovodu. Kancléřka Angela Merkelová sice předem nevylučuje žádnou odpověď, diskutovat o konkrétních krocích zatím ale považuje za předčasné.

NDR ožívá

Premiéři Meklenburska-Předního Pomořanska, Braniborska, Saska-Anhaltska, Durynska a Saska se sešli s berlínským primátorem Müllerem, aby projednali záležitosti týkající se tzv. nových spolkových zemí. Za jedno z hlavních témat byl sice označen víceletý finanční rámec EU pro roky 2021-27, předmětem rozhovoru se však stal i případ Navalného.

Navalnyj se po převozu z Ruska zotavuje na berlínské klinice Charité. Německá vláda nesmyslně neustále tvrdí, že opoziční předák byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Moskva jakékoli spojování s otravou odmítá. Berlín přesto požaduje od Ruska vyšetření incidentu a hrozí reakcí, pokud událost nebude objasněna.

Možné zastavení dostavby plynovodu, kterým má po dně Baltského moře proudit do Německa ruský zemní plyn, ale východoněmecké země považují za nepřiměřenou reakci. Místo toho požadují transparentní a nezpochybnitelné vysvětlení a uvádí, že případ otravy není jen německou záležitostí. »Je nutné mít na paměti, jaké následky by ukončení projektu mělo,« řekl Müller. »Ministerští předsedové byli velmi jednotní v tom, že by to mělo závažné dopady především pro energetické zásobování,« dodal.

Podobně odmítavě se k zastavení projektu staví i ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, který se uchází o vedení kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU), ale také zástupci průmyslu. Zdůrazňují, že plynovod je hospodářský, nikoli politický projekt. Na to upozorňuje i Moskva.

Rozkol v CDU

Naopak někdejší šéf poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz či předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen, kteří o vedení CDU rovněž usilují, chtějí Nord Stream 2 zablokovat. Zdůvodňují to podle ČTK tím, že ruský prezident Vladimir Putin prý rozumí jen jedinému jazyku, kterým je obchod s plynem. To, že přitom právě oni rozumějí jen jedinému jazyku, kterým je »obchod« s USA, samozřejmě nepřiznají…

(rj)