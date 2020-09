Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákon má omezit odběry vody za sucha

O opatřeních v době sucha by mohly v budoucnu rozhodovat komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Počítá s tím vládní novela vodního zákona, kterou hlasy všech přítomných poslanců schválila Sněmovna.

Komise mají podle novely vyhlašovat stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Měly by být na úrovni krajů a státu. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu.

Komise budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Dále budou moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

Poslanci v rámci závěrečného čtení hlasovali o desítkách pozměňovacích návrhů, které vzešly jak ze sněmovních výborů, tak od jednotlivých poslanců.

S podporou Sněmovny se setkal návrh Radka Holomčíka (Piráti), který má podpořit snazší využití takzvané šedé vody v budovách. Jde o vodu třeba z umyvadel nebo sprch. Pokud se hygienicky upraví, bude možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut.

Marian Jurečka (KDU-ČSL) prosadil návrh, aby nebyl třeba úřední souhlas pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v případě umisťování významných krajinných prvků. Týká se to třeba lesů, rašelinišť, vodních toků nebo mokřadů. Od odvodů za trvalé odnětí půdy se osvobodí půda pro zřizování retenčních nádrží a rybníků.

Návrhy KSČM nebyly vyslyšeny

Ve hře byly také dva návrhy poslanců KSČM. Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) navrhl, aby povolení k odběru či akumulaci vody bylo možné vydat pouze z důvodu nezbytného využívání vody jako vody pitné pro zásobování obyvatel tam, kde není možné obydlí připojit na vodovod pro veřejnou potřebu. »Není to návrh, který by absolutně zakázal využívat pitnou vodu například pro závlahy, zemědělské účely, sadaření, ale staví tam alternativu v případě, že pro obec není možno zajistit jinou vodu, pak by priorita pitné vody a její zajištění pro obce, a tím i pro občany, měla hodnotu podstatně vyšší ochrany,« vysvětlil Grospič. Sněmovna takovou změnu však odmítla.

Neuspěla ani místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková (KSČM). Její pozměňovací návrh zakotvoval povinnost vodárenských společností do 31. 12. 2027 v oblastech ohrožených suchem nainstalovat na své náklady u zákazníků vodoměry s dálkovými odečtem spotřeby vody. »Je třeba postupné zavádění těchto chytrých vodoměrů, aby se minimalizovaly náklady na jejich instalaci. Doba platnosti ověření vodoměrů činí podle zákona a příslušné vyhlášky 6 let, takže do platnosti ustanovení budou muset být současné vodoměry určitě vyměněny. Ostatní oblasti tuto povinnost budou mít od roku 2031,« zdůvodnila navrhovanou změnu.

Místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková (KSČM).

Sněmovna odmítla také návrh výboru pro životní prostředí vložit do zákona ustanovení, aby orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace zohledňovaly cíle ochrany vod. Měly to dělat prostřednictvím vymezování ploch vhodných k zadržování nebo omezování odtoku vody v zastavěném nebo zastavitelném území.

Úleva pro vodáky

Poslanci přes nesouhlas ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) do novely vložili povinnost vlastníkům pozemků v okolí jezů, nechat vodáky přenášet lodě. Sněmovnu o to žádaly vodácké a turistické organizace. Pozměňovací návrh, který vodákům vychází vstříc, podali poslanci ODS Ilona Mauritzová a Jakub Janda.

»Často se na řekách objevují situace, kdy se přijede po veřejné vodní cestě k příčné překážce, kterou nelze nijak překonat, a to ani po břehu. Oplocení díla obvykle zasahuje až do vody a znemožňuje výstup, případně opětovný nástup a ještě je doplněno cedulemi Zákaz vstupu. Co má ale dělat vůdce plavidla, pokud přijede po veřejné vodní cestě?« uvedl již dříve předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.

Nyní se většinou přechází přes pozemky okolních majitelů, dokud se nemůže znovu sestoupit k řece. »Mnohdy se jedná o dramatické a vyhrocené situace a je zaznamenán i případ, kdy po skautském oddílu střílel majitel malé vodní elektrárny ze vzduchovky, když vedoucí s dětmi odmítl tahat lodě 400 metrů neschůdným terénem,« uvedla asociace. Poslanci vyšli vstříc i další výzvě vodáků a schválili, aby měly malé vodní elektrárny na řekách povinnost během dne v sezoně nechávat část průtoku řek pro vodáky.

Novelu nyní dostane k projednání Senát.

(jad)