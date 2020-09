Pandemie COVID-19 si vyžádala, aby panelisté seděli během semináře s patřičnými rozestupy.

NZP dalším krokem k spravedlivější společnosti?

Česká část Iniciativy evropských občanů »Zaveďme nepodmíněný základní příjem« a Institut české levice uspořádaly ve čtvrtek v Praze tiskovou konferenci a seminář k problematice této novinky. V září totiž zahajuje roční evropská kampaň, jejímž cílem je vysvětlovat smysl tohoto zamýšleného základního příjmu bez podmínek pro každého občana.

Téma se nediskutuje v České republice poprvé, podobná iniciativa zde byla již v letech 2013-2014. »Nepodmíněný základní příjem (NZP) je významnou civilizační změnou. Prostřednictvím jeho zavedení se posouváme k podstatně spravedlivější společnosti, než v jaké dosud žijeme,« řekl v úvodu, jako první z členů české skupiny iniciativy, sociální vědec Marek Hrubec. NZP bude nápomocen chudým a těm, kteří vykonávají prekérní práci.

Parametry kampaně přiblížil Martin Brabec. Za rok je nutné sesbírat fyzicky či elektronicky jeden milion podpisů v celé EU, minimálně v sedmi zemích Unie se musí sesbírat dané kvorum. Pro ČR to činí 14 805 podpisů. Sběr začne příští týden, skončí 25. září 2021.

Iniciativa evropských občanů, jak vysvětlil Jiří Silný, byla uvedena v život Evropskou komisí na základě Lisabonské smlouvy v roce 2011. Je to »dávkování homeopatické«, protože pokud se shromáždí milion podpisů, EK se iniciativou musí zabývat, ovšem není dáno, jak se k ní postaví. Samotná myšlenka NZP je vedena snahami o udržení soudržnosti společnosti, protože rozdíly mezi bohatými a chudými se prohlubují, v období krize zejména. »NZP není pomoc, nýbrž podíl na výkonech společnosti,« zdůraznil Silný.

Tiskovým mluvčím kampaně je spisovatel Bohumil Macháček, jenž je také editorem webových stránek www.vseobecnyzakladniprijem.cz a facebookové skupiny Společně za základní příjem. Vzhledem k pandemii COVID-19 bude kampaň nejvíce soustředěna na sociální sítě a média.

Zdroje jsou, ale rozdělování je nespravedlivé

Jako otevírání nových horizontů, zásadní změna paradigmatu, zcela nový princip, vize, perspektiva – tak vidí tento fenomén členové Iniciativy. »Svět kapitálu vygeneroval rozpory a nerovnosti, NZP by měl být svého druhu občanské, a tedy lidské právo,« poznamenal Jiří Šteg. Zdroje na takový systém jsou, uvědomíme-li si, kolik miliard se vyvádí ročně do daňových rájů, jaké benefity realizují majitelé korporací, kolik spolkne neproduktivní zbrojení, jak zneužíváme přírodní zdroje (podle Silného čerpáme 2,5 planety) apod. »Tato společnost vytváří extrémní zdroje, ale ty jsou extrémně nespravedlivě rozdělovány,« vysvětlil Šteg. Jde tedy o novou strukturu veřejných financí, NZP nelze brát současnou optikou. Není to nápad, který lze okamžitě uskutečnit, jde o postupný proces. Podobně jako systém veřejného zdravotního pojištění také vyžadoval čas, postupné kroky, velké vysvětlování a jinou strukturu veřejných financí.

Bouřlivá diskuse

Téma vyvolalo bouřlivý ohlas mezi zúčastněnými, kteří přišli do budovy ČSVTS na Novotného lávce. Jejich otázky byly legitimní: Kdo to zaplatí a z čeho? Nepodlehnou lidé svodům peněz získaných bezpracně? Proč NZP mají dostávat i bohatí? apod.

Podle Jaroslava Šulce se »vlamujeme do napůl otevřených dveří«, protože v ČR je solidní systém dávek a zaměstnanci na svých bedrech nesou velkou daňovou zátěž, více neutáhnou. Jeho námitky byly členy Iniciativy vyvráceny: financování musí být kryto kapitálem, který má obrovský potenciál, ale v kapitalismu probíhá distribuce zdrojů nerovnoměrně. »Když nevolníci odváděli desátek, také by nemohli v té době pochopit a přijmout, že jednou bude všeobecné zdravotní pojištění,« vysvětlil Šteg, jak chápat NZP.

Jan Zeman poukázal na to, že nepodmíněná dávka všem by vedla k zahálce, jež člověka degraduje. »Lepší je dát peníze adresně například na obědy chudých dětí ve školních jídelnách, než balík peněz na cokoli,« míní. I další účastník se domnívá, že by se vydávaly peníze »opilcům a lenochům«. Kdo však způsobil, že se lidé stali bezdomovci a spadli na úplné lidské dno? reagoval Luděk Toman. Největšími lenochy nejsou totiž lidé na okraji společnosti, ale rentiéři, proto je žádoucí je, a velké korporace, zdanit, konstatoval Hrubec. Miroslav Prokeš uvedl výsledek výzkumu profesora ekonomie Paula Harmetta, který propočetl náročnost výplaty NZP pro rozvojové země, kde by se při 10 dolarech na měsíc a osobu jednalo jen o 1,2 procenta HDP vyspělých zemí. Dle něho NZP nutno zavést globálně, jinak by to zvýšilo migrační tlaky.

Touto úvodní besedou se otevřela v ČR celospolečenská diskuse o NZP. »Posun v informovanosti je proti roku 2013 znatelný, nyní již možno vést diskuse na náročnější úrovni. Jsou některé země, kde je již 10procentní informovanost veřejnosti,« zakončil Hrubec. Téma by nemělo být jen levicové, mělo by být otevřené všem myšlenkových hnutím, míní Miluš Kotišová.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ