Skončí polská koalice kvůli zvířatům?

Polská vládnoucí autoritářská pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS) ve čtvrtek pozastavila rozhovory se dvěma menšími koaličními stranami o plánovaných změnách v kabinetu. Informovala o tom agentura AP, podle níž politické napětí v koalici hrozí předčasnými volbami.

Vicemaršálek Sejmu, dolní komory parlamentu, Ryszard Terlecki z PiS sdělil, že vyjednávání zaměřené na snížení počtu ministerstev s cílem zlepšit efektivnost práce kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého bylo po několika dnech zastaveno. Řekl to novinářům po schůzce vedoucích stranických činitelů s vlivným předsedou PiS Jaroslawem Kaczyňskim, který ve skutečnosti řídí Polsko dle svých představ.

Podle Terleckého se jednalo o »mimořádnou schůzi«, na které Kaczyňski důrazně upozornil, že »důsledek možné neposlušnosti může být vážný«. Jeho varování přišlo poté, co dvě menší strany vládní koalice odmítly podpořit návrhy zákonů, s nimiž přišla PiS.

Podle AP se zdá, že hlubší rozpor souvisí s bojem o moc ve vládnoucím táboře, protože vedoucí osobnosti si snaží posílit pozice pro dobu, až 71letý Kaczyňski již nebude dominující silou politické pravice.

Polská média tvrdí, že silná rivalita panuje mezi premiérem Morawieckim a kontroverzním ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem, který stojí v čele menší koaliční strany Solidární Polsko.

»Stávající koaliční partneři předkládají různé programy s různými myšlenkami,« sdělil Terlecki. Rozhovory by podle něj mohly pokračovat, »pokud koaliční partneři zmírní svá očekávání«. Upozornil zároveň, že pakliže vláda padne, PiS je připravená jít do předčasných voleb bez aliance se svými partnery.

Ziobrova strana podle ČTK odmítla podpořit navrhovaný zákon, který by poskytl imunitu úředníkům, kteří porušili právní předpisy v rámci boje proti koronaviru, pokud by tak učinili pro veřejné blaho. Takový právní akt by mohl Morawieckému poskytnout určitou ochranu ohledně sporných kroků, které učinil. PiS pak byla nucena tento návrh stáhnout.

Nejsilnější vládní strana rovněž čelila nesouhlasu svých koaličních partnerů v souvislosti s překvapivou levicově laděnou předlohou zákona o právech zvířat, který by zakazoval kožešinové farmy a používání zvířat na výstavách a v cirkusech. S tímto právním předpisem přitom přišel sám Kaczyňski a podle zpravodaje ČT v Polsku se stala věc nevídaná – podpořily ho v této věci jak nesmlouvaná opoziční pravicová Občanská platforma, tak levicové strany.

(rom)