Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi v létě méně cestovali s CK, více jezdili autem

Češi letos v létě více než v předchozích letech vyráželi na dovolenou bez cestovní kanceláře. Místo vzdálenějších destinací spojených s leteckou dopravou, dávali letos kvůli pandemii koronaviru přednost zemím dostupných autem. Stejný trend se dá předpokládat i na podzim. Tradiční destinace jako Egypt, Turecko nebo Spojené arabské emiráty tak letos nahrazují Itálie, Portugalsko a Rakousko. Vyplývá to z dat ERV Evropské pojišťovny, která se specializuje na cestovní pojištění.

Prodeje pojištění individuálních cest od července do poloviny září překonaly podle manažera marketingu a komunikace ERV Vlastimila Divokého loňská čísla. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni Češi uskutečnili delších individuálních cest za hranice asi 2,6 milionu. Přes cestovní kanceláře se jich konalo zhruba 2,1 milionu. Za letošní rok jsou údaje dostupné zatím jen za první čtvrtletí a pouze částečné. Vyplývá z nich, že čeští cestovatelé uskutečnili od ledna do března 495.000 cest do ciziny se čtyřmi a více přenocováními. Meziročně je to propad o 28 procent. Počet delších individuálních cest za první čtvrtletí meziročně klesl o 104.000.

Divoký předpokládá, že i na podzim, kdy jsou oblíbené prodloužené víkendy, budou Češi vyjíždět za hranice častěji autem. "Itálie je v posledních dnech často vyhledávaným místem kvůli dobré dostupnosti autem a nižšímu počtu turistů. Díky tomu si lidé letos mohou užít jindy přeplněné historické památky v klidu," uvedl.

Dovolenou si v létě podle nedávného průzkumu cestovního portálu Skrz.cz nevybralo 37 procent Čechů. Na podzimní rekreaci v ČR plánují vyrazit přibližně dvě pětiny z nich. Do zahraničí by chtěl vyjet každý desátý Čech. Kvůli růstu počtu potvrzených případů koronaviru už několik evropských zemí ale zařadilo ČR na seznam rizikových zemí.

Na Slovensko mohou od pátku Češi za rekreací cestovat jen s negativním testem na covid-19 ne starším než 72 hodin, případně nastoupit domácí karanténu a nejdříve pátý den se nechat otestovat. Při cestách do Německa jsou testy nebo karanténa povinné pro lidi z Prahy a Středočeského kraje. Hranice minimálně na září uzavřelo Maďarsko. Češi se do země dostanou jen pokud si před 1. zářím zaplatili v zemi pobyt, i tak se ale musejí prokázat negativním testem. Českým turistům jsou aktuálně zapovězeny i Dánsko a Kypr. Na seznamu rizikových zemí, kdy je vstup možný s testem nebo dodržením karantény, je ČR u Švýcarska, Velké Británie či Slovinska.

(čtk)