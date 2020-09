Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Daň z nabytí nemovitosti se ruší, Zeman podepsal zákon

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Daň ve výši čtyř procent platil kupující a stát tak ročně vybíral v posledních letech kolem 13 miliard korun. Zákon, kterým se ruší zákonné opatření Senátu z roku 2013, současně zachovává možnost kupujících odečítat si od základu daně z příjmů úroky z úvěru na bydlení.

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se daň fakticky zruší zpětně od letošního 31. března. Lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání k této dani do 31. března a následně kvůli pandemii odloženou do konce srpna, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo zaplatil, úřad mu peníze vrátí standardním způsobem pro výplatu přeplatku. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Vláda původně spolu se zrušením daně navrhla, aby si u nových úvěrů na bydlení poskytnutých po 1. lednu 2022 nemohli kupující odečítat zaplacené úroky od základu daně z příjmů. Kritizovali to hlavně opoziční poslanci, ale vadilo to i některým poslancům koaliční sociální demokracie. Sněmovna poté přijala pozměňovací návrh, který odpočty zachovává. Snižuje však nejvyšší možnou částku odpočtu z nynějších 300.000 korun na polovinu.

Na návrh Senátu obsahuje podepsaná předloha také ustanovení, že na úvěry poskytnuté do konce letošního roku se bude vztahovat dosavadní limit odpočtu úroků 300.000 korun. Na úvěry poskytnuté od příštího roku se bude vztahovat už jen nový limit 150.000 korun.

Ministryně Schillerová již dříve několikrát označila daň z nabytí za nespravedlivou. Daň řadu let kritizuje opoziční ODS. Všechny předchozí pokusy zrušit tuto daň ztroskotaly. Nepovedlo se to ani loni, kdy to navrhl Senát. Takzvané zákonné opatření, které nyní Parlament zrušil, schválil Senát v roce 2013 v době, kdy byla Sněmovna rozpuštěná kvůli předčasným volbám po pádu vlády Petra Nečase (ODS).

Schválený zákon zároveň prodlužuje z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

(čtk)