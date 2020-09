Favority na Nobelovu cenu za mír jsou Thunbergová či WHO

Letošní Nobelova cena za mír by mohla připadnout švédské ekologické aktivistce Gretě Thunbergové a hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), kteří přitáhli pozornost světa k boji za lepší ochranu klimatu. Podle agentury Reuters to uvedli skandinávští experti, kteří šance kandidátů každoročně hodnotí. Thunbergovou favorizují i sázkové kanceláře, společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Držitele Nobelovy ceny za mír vybere norský Nobelův výbor 9. října z 318 uchazečů. Sedmnáctiletou Švédku nominovala trojice norských poslanců a dva švédští zákonodárci. Pokud uspěje, získá Thunberová ocenění ve stejném věku jako pákistánská bojovnice za právo dívek na vzdělání Malala Júsufzaiová, která je od roku 2014 nejmladší laureátkou Nobelovy ceny.

Greta Thunbergová. FOTO - Wikimedia commons

Norský historik Asle Sveen, který o Nobelově ceně za mír napsal několik knih, uvedl, že Thunbergová je v letošním roce velmi silnou kandidátkou. "Nynější rozsáhlé požáry na západním pobřeží Spojených států a stoupající teploty v Arktidě nenechávají lidi na pochybách, že jsme svědky globálního oteplování," řekl Sveen.

Pro Thunbergovou mluví i fakt, že byla nominována podruhé v řadě. Když se loni stala favoritkou sázkařů, ozvalo se mnoho skeptických hlasů, které poukazovaly především na její nízký věk. "Greta je v letošním roce nominována znovu, stejně jako tomu bylo v případě Malaly," připomněl Sveen.

Nobelův výbor ocenil aktivity směřující k ochraně životního prostředí již dříve. V roce 2004 dostala cenu Wangari Maathaiová za kampaň vysadit v Africe miliony stromů. V roce 2007 byl pak Nobelovou cenou za mír vyznamenán bývalý americký viceprezident Al Gore za kampaň upozorňující na riziko globálního oteplování.

"V době koronavirové krize by se Nobelův výbor mohl rozhodnout zdůraznit hrozbu pandemií pro světový mír a bezpečnost," prohlásil Dan Smith, ředitel Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI). "Existuje souvislost mezi škodami na životním prostředí a zvětšujícími se problémy s pandemiemi. Uvidíme, jestli bude chtít Nobelův výbor vyzdvihnout právě tuto skutečnost," dodal.

Na Nobelovu cenu za mír byl jako v předchozích letech nominován také Julian Assange, šéf internetového serveru WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování důvěrných a utajovaných informací. Anebo Chelsea Manningová, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks americké tajné armádní a diplomatické dokumenty a byla za to vězněna.

Mezi nominovanými je dále "hongkongský lid" či vězněná saúdskoarabská aktivistka Ludžajn Haslúlová. Podle agentury Reuters by oceněna mohla být i organizace Reportéři bez hranic nebo německá kancléřka Angela Merkelová, ale jejich nominace nebyla potvrzena. Sázkové kanceláře kromě Thunbergové a WHO favorizují novozélandskou premiérku Jacindu Ardernovou, která byla nominována i loni za své spontánní solidární postoje vůči rodinám postiženým teroristickými útoky na mešity ve městě Christchurch, které si vyžádaly 51 obětí.

(čtk)