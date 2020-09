Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pohřešované z války hledat ještě pět let

Německý červený kříž (DRK) hodlá pokračovat v pátrání po pohřešovaných z 2. světové války až do roku 2025, tedy o dva roky déle, než bylo původně stanoveno.

Nedávno to na tiskové konferenci v Berlíně oznámila předsedkyně DRK Gerda Hasselfeldtová, která se na prodloužení práce pátrací služby dohodla s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Druhá světová válka skončila v roce 1945 a 75 let po skončení bojů je stále neznámý osud až 1,3 milionu tehdejších německých vojáků, válečných zajatců a civilistů.

Přes 11 tisíc žádostí

Zájem o pomoc s hledáním nezvěstných je přitom poměrně překvapivě stále vysoký, vloni DRK obdržel přes 10 000 žádostí, což bylo o tisícovku více než o rok dříve, letos pak počítá s 11 000 dotazy. »Dorostla generace vnuků a vnuček, která se o osudy svých dědů velmi zajímá,« řekla Hasselfeldtová. »Vzpomínám si na případ studentky gymnázia, která v loňském roce na toto téma psala školní práci. A díky pátrací službě Německého červeného kříže získala řadu cenných informací, které v práci použila,« uvedla.

Ke stále živému zájmu o osud zmizelých příbuzných Hasselfeldtová řekla, že v rodinách se nyní o těchto předcích diskutuje očividně mnohem více než v poválečných letech. »Možná k tomu přispělo i to, že si letos připomínáme 75 let od konce 2. světové války,« poznamenala.

Jiný pohled na otce

»Díky DRK jsem se dozvěděla, co se s mým otcem stalo a kdy a kde zemřel,« řekla k činnosti pátrací služby Heidi Büttnerová, která se zmiňované tiskové konference rovněž zúčastnila. »Neznalost toho, co se mu stalo, mě po desetiletí trápila. Slovo nezvěstný mě neustále pronásledovalo. Když jsem informace o otci 9. října 2019 dostala, potřebovala jsem nejprve několik dní na to, abych tuto zprávu vnitřně přijala,« uvedla. »Dnes mohu říci, že je mi u srdce lehčeji a že mohu konečně na svého otce zcela jinak vzpomínat,« dodala podle ČTK Büttnerová.

Ročně dostává pátrací služba DRK na svůj provoz 11 milionů eur (289 milionů korun). Objasňování osudů pohřešovaných z období 2. světové války se věnuje zhruba čtvrtina ze stovky zaměstnanců. Služba ale rovněž pomáhá migrantům a běžencům, kteří kvůli současným krizím pohřešují své příbuzné!

(rom)