Dalším opatřením se asi nevyhneme

V Česku bude pravděpodobně denně přibývat 6000 až 8000 potvrzených nákaz onemocněním COVID-19, řekl v Partii televize Prima vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Pomoci zploštit růst křivky počtu nakažených by podle něho mohla další opatření. Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, se nyní blíží 1,8.

Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pro Seznam Zprávy by k celostátnímu uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu mohlo dojít, když reprodukční číslo překročí 2.

Prymula uvedl, že každá setina je u reprodukčního čísla rozhodující. V pondělí bylo v zemi 1,59, aktuálně se podle něho v intervalech blíží 1,8. »Neříkám, že je to katastrofa, ale je to stav, který je krizový a musí se výrazně brzdit,« řekl. Míní, že je třeba uvažovat i o vyhlášení nouzového stavu, který by kabinetu umožnil zavádění závažnějších celoplošných opatření, ke kterým nemá pravomoc ministerstvo zdravotnictví.

Prymula varoval před exponenciálním růstem počtu infikovaných, v takovém případě by se musela znovu jako na jaře dělat ekonomicky náročná opatření. »Není to žádné strašení, každý si může vzít kalkulačku,« řekl. Za jisté považuje, že Česko bude brzy stoupat do pásma šesti až osmi tisícovek nakažených denně.

Na místě je podle Prymuly uvažovat o omezení hromadných akcí. »Jedná se o společenské akce, kde dochází ke konzumaci nejen alkoholu,« uvedl. Česko by mohlo zpřísnit opatření po vzoru jiných evropských zemí. »Budou diskutována i sportovní utkání. Je řada zemí, kde se prostě hraje bez diváků, i u velkých pohárových soutěží v Evropě,« uvedl Prymula.

Zavřít, či nezavřít školy?

Za pravděpodobnou alternativu považuje uzavření škol, za reálné to považuje do týdne, především v hlavním městě. Týkat by se nemuselo nejmladších dětí. »Svědčí pro to různá virologická data. Na prvním stupni se nákaza nešíří tak intenzivně jako na druhém a výše. Ty děti se nenakazí tak rychle a nevylučují tolik toho viru,« řekl Prymula.

Podle Vojtěcha a hlavní hygieničky Jarmily Rážové je nyní na řadě spíš omezování hromadných akcí a účast diváků na sportovních utkáních. Ve školách snižují riziko nákazy roušky. Rážová v České televizi řekla, že není příznivcem zavření středních škol a druhého stupně základních škol. »A vůbec ne prvního stupně, to je jedno z těch nejzazších opatření,« uvedla.

Rážová řekla, že epidemiologové budou příští týden jednat o úpravě schématu testování lidí, kterým je nařízena karanténa. »Dnes je test pátý až šestý den po kontaktu s pozitivně testovaným a následně 10. den. Vede se debata, zda toto schéma neupravit. Ale není definitivně rozhodnuto,« uvedla. Dodala, že se ve svém doporučení pro ministerstvo připojí k většinovému názoru epidemiologické skupiny.

Další nárůst ohrozí péči

Pokud přibude další tisícovka pacientů nakažených nemocí COVID-19 vyžadujících intenzivní péči, nebudou v ČR již žádná záložní lůžka. V případě denního nárůstu 4000 nakažených a více, budou muset nemocnice začít omezovat péči o pacienty, kteří trpí jinými onemocněními. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. Podle něho by mohla tato situace nastat již na konci příštího týdne.

»Pokud ten systém zatíží dalších 1000 pacientů vyžadujících intenzivní péči, tak jsme na nule záložní kapacity,« uvedl Černý. V současné době je v záloze zhruba tisícovka lůžek intenzivní péče a 720 lůžek s možností podávání kyslíku. Volných je zhruba 25 procent kapacity.

Situace v krajích je však nerovnoměrná. Podle Černého je nejhorší v Praze a Jihomoravském kraji. Záložní kapacita hlavního města se podle něj pohybuje kolem 15 procent.

Infikovaných přibývá

Podle ministra Vojtěcha jsou sice volná lůžka po Česku rozložená nerovnoměrně, kraje to však budou koordinovat. »Bude nutné případně pacienty směřovat do jiných krajů,« uvedl ministr. Nemocnice však podle něho již umějí se situací pracovat, poučily se na jaře. Vojtěch si zároveň nemyslí, že by záložní lůžka mohla dojít již příští týden.

Aktuálně nakažených bylo 23 579 lidí, přičemž většina z nich má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných je 516 lidí, z toho 94 ve vážném stavu. Nárůst potvrzených případů koronaviru v ČR v sobotu mírně zpomalil. Laboratoře potvrdily 2046 nových případů nákazy, o 65 méně než v pátek.

Počty nakažených i hospitalizovaných se v zemi výrazněji zvyšují od počátku minulého týdne. V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku a týden se s výjimkou minulé neděle denně držely na této úrovni. Nový rekord v počtu denních přírůstků Česko zaznamenalo tento týden ve středu, kdy přibylo 2135 nakažených. Ve čtvrtek bylo i toto číslo překonáno, když laboratoře potvrdily 3128 případů nemoci COVID-19.

