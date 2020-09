Ilustrační FOTO - Pixabay

Projednávání kurzarbeitu se vleče

Stát by měl lidem na kurzarbeitu platit 70 procent čistého, ale nejvýš celostátní průměrnou mzdu. Vláda by umožnila využití zkrácené práce se státní podporou při vážném ohrožení ekonomiky, epidemii, kyberútoku či přírodní pohromě.

Nastavení by kabinet upravil v nařízení. Zaměstnavatelé by hradili sociální odvody z odměny za odpracovaný čas i z příspěvku od státu. Vyplývá to z posledního návrhu zákona s pravidly kurzarbeitu, který na webu zveřejnila vláda. O novele jednala už čtyřikrát. Zatím není jasné, kdy normu schválí.

»Materiál je vládě předkládán bez rozporů, a to v návaznosti na kompromis dosažený jednáním stran vládní koalice dne 16. září,« uvedlo ministerstvo práce v podkladech k zákonu. Navrhuje ho projednávat ve Sněmovně zrychleně ve stavu legislativní nouze, aby platil od listopadu a navázal na dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za skutečně odpracované hodiny, stát jim pak poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas.

Za neodpracovanou dobu by stát poskytl 70 procent čistého zaměstnancům se smlouvou na dobu neurčitou, kteří by byli v podniku aspoň čtvrt roku. Nejvýš by to byla průměrná mzda za tři čtvrtletí roku před kurzarbeitem, letos by to bylo 33 423 korun. Zaměstnanec by musel pracovat alespoň den v týdnu a mohl by se zapojit i do vzdělávání či jiných aktivit, které by doporučil úřad práce.

Zdravotní pojištění by se platilo z celého běžného výdělku. Doplatek za neodpracované hodiny by hradil ze třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel. Firma by posílala sociální odvody nejen z odměny za odpracovaný čas, ale i z podpory od státu. Kvůli kurzarbeitu by se lidem budoucí penze krátit neměla.

Odboráři a zaměstnavatelé s nastavením nesouhlasí a už oznámili, že se budou snažit o to, aby se upravilo při projednávání ve Sněmovně. Zástupci vládních stran o podpoře novely jednali s komunisty. Ti mají několik požadavků. Náhrada by například měla činit nejvýš 70 procent hrubé mzdy, firma by platila odvody z odměny za odpracovanou dobu, zpřesnit by se mělo poskytování peněz při insolvenci a exekucích, sdělil ČTK předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Podle něho podpora KSČM bude záviset na schválených pozměňovacích návrzích.

Aby zákon začal platit, musí ho po vládě schválit parlament a podepsat prezident. Na přijetí normy i případného vládního nařízení zbývá šest týdnů.

(ng)