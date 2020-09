Stoltenberg: Nechceme studenou válku, tak si ji přihřejeme!

Šéf NATO Stoltenberg po mimořádném jednání s velvyslanci členských zemí Aliance uvedl, že otrava Navalného novičokem je neakceptovatelným porušením mezinárodního práva a musí být nezávisle vyšetřena. Kromě toho také poznamenal, že situace vyžaduje reakci NATO, a proto je nutné větší posílení kolektivní obrany od konce studené války (to vše kvůli jednomu zcela bezvýznamnému člověku). Po letech snižování nákladů na obranu nyní země Aliance výdaje zvyšují a naše (tj. vojenské) vybavení je modernizováno. Reagujeme defenzivně a přiměřeně, říká Stoltenberg (asi stejně přiměřeně, jako kuchař ve filmu Byl jednou jeden král) a falešně dodává, že »nechceme novou studenou válku«. Proto je třeba tento názor, resp. postoj šéfa NATO, chápat jen jako další záminku k posílení samotného vlivu NATO v Evropě, pokud možno co nejblíže k hranicím Ruska.

Postavení šéfa NATO je natolik politicky a vojensky významné, že není možné, aby pan Stoltenberg nevěděl o telefonickém rozhovoru frau Merkel s polským premiérem Mateuszem Morawieckim, kde (v pořízeném odposlechu) bylo A. Merkelovou řečeno, že otrava Navalného novičokem je prý hoax, který je namířený jako zpravodajská hra proti Rusku. Jen dementní člověk by věřil tomu, že o tomto rozhovoru a slovech Angely Merkelové pan Stoltenberg nevěděl. Přesto se šéf NATO ostentativně vyjadřuje, jako by otrava novičokem byla nejen potvrzena, ale bylo také jednoznačně prokázáno, že na otravě Navalného se podílí Rusko. Jak vidno, zpravodajské hry nebezpečně pokračují, a to až do té míry, že pan Stolteberg konstatuje potřebu zvyšovat výdaje a náklady na modernizaci NATO, protože Rusko je prý ke svým sousedům agresivní a snaží se na jistých místech (Evropy) obnovit vlastní vliv. Nabízí se otázka, proč šéf NATO ze sebe dělá pitomce, když tvrdí, že Rusko se snaží obnovit svůj vlastní vliv v Evropě, když Američany vedená formace NATO okupuje celou Evropu s cílem nejen posílit trvalý vliv USA v evropských zemích?

Totéž platí v případě tvrzení pana Stoltenberga, že Navalnyj byl otráven novičokem. Proč člověk v postavení, jaké zaujímá pan Stoltenberg, který má kolem sebe kromě armády vojáků NATO také bezpočet poradců, agentů, zpravodajců a bůhví koho ještě, vypouští tyto pomlouvačné bubliny, aniž by k tomu dodal jediný relevantní důkaz? Každý rozumný člověk však do Stoltenberga vidí jako do hubené kozy a je mu jasné, že i pro NATO je prospěšné udělat z šéfa blbečka, který (jakože) neví, kolik či která bije. Dělat blbečka totiž znamená jedno: mít důvod nadále provokovat, vyvolávat další napětí, další obviňování Ruska, protože jen tak lze donutit členské státy Aliance k vyšším výdajům na vyzbrojování NATO před nebezpečím, které prý hrozí z Ruska. »Viděli jsme to v Gruzii, Moldavsku či na Ukrajině. Situace vyžaduje reakci NATO, a proto zavádíme největší posílení (rozuměj přihřívání) kolektivní obrany od konce studené války.«

Takže logicky vzato, kdyby nebylo NATO, měli bychom za to, že co se třpytí, je zlato. Jinými slovy, bez existence NATO by to bylo všestranně ideální soužití států Evropy bez potřeby výdajů na vyzbrojování Aliance, která se vyzbrojuje ani ne tak pro reálnou potřebu války, jako pro nepředstavitelné zisky amerických (resp. jiných) zbrojařských firem, které těmito »opatřeními« zvyšují své příjmy. Války vždy byly prostředkem k ziskům zbrojařských firem, bank, politiků a lidí, kteří jsou do této mašinerie zapojeni. Mezi ně patří i lidé, kteří mají na svědomí pokus o otravu Skripala s dcerou a v neposlední řadě i alkoholika Navalného. Nicméně platí, z pohledu západní politiky, že otravu novičokem (bez nejmenšího důkazu) mají na svědomí Rusové, neboť, jak zmiňují např. ve zpravodajství TV Prima, byl vyráběn v Sovětském svazu. Že se vyráběl i v jiných státech, včetně USA, není zřejmě potřeba zmiňovat. Jde přece o očerňování Ruska a ne jej z těchto lapálií vyviňovat, protože novičok musí být jednoznačně jedem, pocházejícím z Ruska a ne jinak. Tak to vidí a také podle toho reaguje pan Stoltenberg.

Jiří BAŤA