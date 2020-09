Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Trump si chce osedlat neposlušnou WTO

Šanci stát se novým generálním ředitelem Světové obchodní organizace (WTO) mají tři ženy a dva muži. WTO z původních osmi kandidátů vybrala pět, kteří postupují do druhého kola, informovala agentura Reuters.

Předchozí šéf WTO Roberto Azevedo odešel předčasně z funkce na konci srpna. Dvaašedesátiletý Brazilec stál v čele WTO od roku 2013.

Na užším seznamu je keňská ministryně Amina Mohamedová, bývalá nigerijská ministryně financí Ngozi Okonjová-Iwealová, jihokorejská ministryně obchodu Ju Mjong-hi, bývalý saúdskoarabský ministr hospodářství Muhammad Tuvajdžrí a bývalý britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox. V čele WTO zatím ještě nikdy nestála žena ani zástupce z Afriky.

V další fázi procesu výběru nového šéfa WTO by měl být na začátku října zúžen počet kandidátů na dva a vítěz by měl být teoreticky vybrán do 7. listopadu. Zdroje z obchodního světa ale tvrdí, že nejistota ohledně prezidentských voleb ve Spojených státech, které se konají 3. listopadu, by mohla proces prodloužit. Spojené státy zatím veřejně neoznámily, kterého kandidáta preferují. WTO však dodala, že celý proces jde zatím dobře.

WTO vybírá nového šéfa v době, kdy čelí své největší krizi za 25 let. V současnosti je mechanismus WTO pro řešení obchodních sporů paralyzován. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž blokuje jmenování členů nejvyššího orgánu WTO, který o obchodních sporech rozhoduje.

Trump je hlasitým kritikem WTO a několikrát už pohrozil, že Spojené státy organizaci opustí. Bílý dům si stěžuje, že soudci WTO překračují své pravomoci a nespravedlivě rozhodují ve prospěch Číny a některých dalších zemí na úkor Spojených států.

Nový šéf nebo šéfka WTO tak bude muset řešit zejména rostoucí obchodní napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami - Čínou a USA. Zabývat se ale bude také nárůstem obchodních bariér, který vyvolalo šíření koronaviru.

WTO je mezivládní organizací, která má usnadňovat mezistátní obchodní výměnu. Je nejvyšším orgánem pro urovnávání obchodních sporů mezi státy a má zabraňovat diskriminaci malých zemí. WTO má 164 členských států včetně České republiky.

