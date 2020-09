Nehodláme nahnat lidi zpět do aut

Kolony, zácpy, to je každodenní obrázek dopravní situace Prahy a jejího okolí, tedy nemalé části Středočeského kraje, který tvoří prstenec kolem ní. Jediným smysluplným řešením je zvýšit přitažlivost hromadné dopravy a motivovat tak lidi, aby dali přednost veřejným dopravním prostředkům před osobními auty.

Napovídá to zdravý rozum, který však současné vedení metropole zřejmě postrádá. Jak jinak si vysvětlit plánované zdražení ročních kuponů pražské MHD o 365 korun na 4015 Kč a další záměr náměstka primátora z řad uskupení Praha sobě zvednout cenu třicetiminutové jízdenky z 24 Kč na 32 Kč a devadesátiminutové z 32 Kč na 40 Kč?

Zdůvodnění, že je třeba zvýšit příjmy dopravního podniku z jízdného, které se nyní pohybují okolo čtyř miliard ročně, přičemž Praha ročně dotuje celou MHD částkou okolo 20 mld. Kč, neobstojí. Všechny kraje přece formou krytí ztrát dopravců významně dotují regionální veřejnou dopravu, protože je to v jejich vlastním a celospolečenském zájmu. Navíc Praha zdražením jízdného ušetří jen asi půl miliardy, a to pouze za předpokladu, že se nesníží počet cestujících v MHD.

My jsme ve Středočeském kraji zvolili opačnou cestu. Prosadili jsme proplácení jízdného do škol středočeským žákům, učňům a středoškolákům a cest po celém kraji našim seniorům od 65 let. Nedopustili jsme ani přes několikasetmilionové ztráty způsobené koronavirem žádné zdražování jízdenek. Naopak chceme v budoucnu rozšířit slevový program například o tzv. skupinové jízdné, které zvýhodní rodiny s dětmi a zájmové kolektivy. V rámci integrované dopravy, u jejíž přípravy jsme jako jedni z iniciátorů od samého počátku, a která bude završena na počátku příštího roku, nepřipustíme ani žádnou redukci dopravní obslužnosti území, naopak budeme usilovat o její další rozvíjení.

Ivan CINKA, kandidát KSČM do zastupitelstva a předseda výboru pro dopravu Středočeského kraje