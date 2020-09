Jen předvolební tah?

Rozdělení společnosti na důchodce a ty druhé nabylo zřejmě jednorázovým pětitisícovým přilepšením na ostrosti, alespoň to ukázalo jednání v Poslanecké sněmovně a řada vystoupení před tímto jednáním. Bezesporu by ono přilepšení mohlo vypadat jinak, mohlo by být například rozloženo do jednotlivých měsíců a je jistě pravdou, že jde do jisté míry o předvolební akci, která má nalákat starší voliče, aby volili koalici a strany, které tento krok podporují. Jenže... Všechno má ono své »jenže«. Koronavirus totiž zasáhl všechny z nás. Určitých kompenzací za ztráty s ním spojené se dostalo leckterým. Jiní, třeba obchodní řetězce, zvýšily ceny svého zboží, zvláště pak potravin. Pro důchodce, kteří z velké části nemají možnost přivýdělku, to znamená další zhoršení jejich životní úrovně. I to mělo být dáno na misku vah v případě kritiky tohoto vládního kroku. Návrh ve Sněmovně prošel, není tedy třeba o něm dál diskutovat. Není?

Když jsem před několika dny poslouchal televizní vstup předsedy Pirátů Bartoše, ptal jsem se, kam až chce jeho strana jít v rozdělování společnosti? Prý i on má své staré rodiče a rád by jim přilepšil, ale... Podobně vystupovali při jednání v Poslanecké sněmovně jeho soustraníci. Prý návrh vlády je nesystémový a jde vlastně o předvolební tah. Musel jsem se zeptat, co je vlastně systém za kapitalismu? Odpověď zní: Jen shromažďování peněz. V tom jistě systém nalezneme. Je povýšen nad život člověka a vše ostatní, co k němu patří.

Jak myslí představitelé Pirátů, se lze přesvědčit i z postupu v jimi vedené Praze, kde důchodcům chtějí vzít výhody cestování hromadnou dopravou. Nemusí přece nikam jezdit. Mají sedět doma, a tím se vlastně uchrání před COVID-19. K Pirátům se ovšem připojuje s nenávistným vystoupením také poslanec Kalousek. Prý i úlevy na železnici by se měly důchodcům odebrat. Co ještě dalšího pan »nejlepší exministr financí«, který důchodcům za doby své »vlády« přidal něco přes čtyřicet korun, by důchodcům vzal? Stejně jako Piráti, s nimiž se jeho strana spojila na pražské radnici, jsou to výhody cestování po hlavním městě.

Zase musím vyslovit své »jenže«. Ti staří lidé chtějí v klidu a nějaké naději dožít. Nechtějí být na chvostu společnosti. Ivan Bartoš a jeho pirátští kamarádi mají možná bohaté rodiče. Ti zřejmě nepotřebují nějakých úlev nebo finanční pomoci. Velká část důchodců na tom není stejně a zvláště, když ceny prudce stoupají a obchodníci – a nejen oni – se jejich prostřednictvím přece jen pokoušejí vyrovnat ztráty z důsledků COVID-19, potřebují pomoc. Většina z nich to jako předvolební tah nebere, bez ohledu, jak to vláda myslela. Jen jako pomoc v nastalé situaci. I to zřejmě Pirátům a panu Kalouskovi vadí. Ale i oni jednou budou staří. Jenže zřejmě předpokládají, že ve svých dnešních funkcích si nashromáždí tolik peněz, že nějaké výhody pro důchodce jim budou »šumafuk«.

Milan ŠPÁS