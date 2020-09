Zemědělci a volby do krajů a Senátu

To, že se ve dnech 2. a 3. října budou konat volby do zastupitelstev krajů a do Senátu, je nám všem známo. Otázka, kterou si klade mnoho občanů a na kterou nemají jednoznačnou odpověď, je však koho volit? Která z politických stran a uskupení má takový program, za kterým stojím? Kandiduje mnoho stran a všechny slibují pro občany to nejlepší. Jsou to ovšem jen sliby. Na každém kroku vidíme a slyšíme (např. na ČT1) jak se vzájemně osočují, uvádějí, co kdo nesplnil, kolik chyb udělal a proč právě ta »jejich strana« je ta, kterou by lidé měli volit.

Každý soudný člověk by měl užívat »selský rozum«. To neříkám proto, že žiji na vesnici a pracuji v zemědělství, ale proto, že základem všeho je poznání reality, poznání pravdy. Za 30 let iluzí o tom, že trh všechno vyřeší, vidíme, alespoň my zemědělci, kam jsme to dotáhli, respektive kam to dotáhla vládní garnitura minulých let. I když jsme se bránili likvidaci živočišné výroby a demonstrovali jsme v Praze, aby vláda nevybila naše stáda, nikdo nás neposlouchal. Neuvážené zrušení živočišné výroby mělo dopad jak na soběstačnost potravin, tak i na zaměstnanost v zemědělství a v neposlední řadě i na úrodnost půdy. Mezi některými lidmi panují názory, že zemědělci jsou ničitelé půdy. Ano – došlo k velkému narušení rovnováhy v přírodě. Lze argumentovat tím, že likvidací živočišné výroby se stala nadbytečnou řada komodit, které měly schopnost zadržovat vodu v půdě a spolu s vedlejším produktem živočišné výroby (chlévskou mrvou – hnojem) vytvářely podmínky pro vysoké výnosy, nehledě na ekologické aspekty.

Zemědělci či farmáři jsou v prvé řadě hospodáři a půda je pro ně zdrojem obživy. Proto mají prvořadý zájem na jejím zúrodňování. To však není možné za situace, kdy ceny produktů živočišné výroby nepokryjí ani výrobní náklady. Dle jednoho starosty obce máme sít vojtěšku, ta prý se osvědčila v zachycování vody v půdě. Ale co s vojtěškou, když chov skotu jsme museli z ekonomických důvodů zrušit?

Takových případů by bylo možno jmenovat mnoho.

Chtěla jsem jen krátce poukázat na to, co se slibovalo a co je realita. Teď už voliči musí sami posoudit, které ze stran je třeba věřit, která v minulosti nezklamala a která nezklame ani v budoucnosti. Je třeba, aby si pozorně přečetli volební programy a podpořili kandidátku KSČM. Ta se nemá za co stydět a své názory nemění.

Jsem proti budování vojenských základen na území našeho státu (letiště Mošnov), účasti našich vojáků v zahraničních misích, vměšování se do politiky suverénních států. Jsem pro to, aby zvolení zástupci dělali vše pro lidi a jejich jediným skutečným zájmem nebyl jejich osobní prospěch. Zvolení kandidáti zastupují občany, jsou voleni lidem a pro něj musí pracovat.

Marie NÁBĚLKOVÁ, členka ZO KSČM Háj ve Slezsku