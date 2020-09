Dokdy budeme lhostejní?

ČTK přinesla minulý týden zprávu, dle které si Světová zdravotnická organizace (WHO) stěžuje na to, že svět se nedostatečně připravuje na příští pandemii, která by mohla být ještě více zničující, než současná pandemie COVID-19. Konstatovala to konkrétně Světová rada pro dohled nad připraveností, která je právě orgánem WHO.

Ve výroční zprávě Světové rady se píše, že pokud se nepoučíme z koronavirové pandemie nebo pokud neuvolníme potřebné prostředky a nevyvineme potřebné úsilí, tak příští pandemie - která přijde s naprostou jistotou - bude přímo fatální.

Rada ve své zprávě kritizuje mj. to, že státy nepřijaly opatření, které tato doporučila v předchozí zprávě z doby před aktuální pandemií. »Z ekonomického hlediska by nám zabralo 500 let, abychom na připravenost utratili tolik, o kolik nyní svět přichází kvůli COVID-19,« uvádí přesně zpráva. Podle ní se ztráty způsobené současnou pandemií pohybují kolem 11 bilionů dolarů (247 bilionů Kč). Investovat by nyní státy měly mj. do mezinárodní spolupráce, například na poli WHO. Návratnost investic do připravenosti na pandemie je podle Rady přitom nezpochybnitelně obrovská.

No jo, připravenost. Co ale mohou milí přátelé z WHO a její Rady chtít, když drtivou většinu planety stále provází nedůvěra a lhostejnost většiny populace, o »hlavounech« ani nemluvě?!

Na jaře to vypadalo, že jsme plni porozumění a že nového strašáka bereme převážně vážně. Když jsme ale (my šťouralové) upozorňovali na to, že bez promoření se beztak vysokým číslům, jaká provázela virus a onemocnění z něj plynoucí ve většině ostatních evropských zemí, nevyhneme, většina společnosti nevěřila a div nás za pesimistická varování nekamenovala. Chtělo to holt kombinaci švédské a například německé cesty, a ne to klasické zdejší ode zdi ke zdi, z extrému do extrému. Dnes je realita, jaká je, a většina lidí najednou brblá, dokonce ani roušky nosit nechce. A když, tak si je kujónsky (podvodně) strká aspoň pod nos. Dokonce už i Dopravní podnik hlavního města Prahy této vykutálenosti nahrává. Nová nahrávka v metru už nepožaduje nasazování roušek na ústa a nos, jak to předpokládá vládní nařízení. S takovou se ale nemůžeme divit, že jen horko těžko a s velkými šrámy snad časem zvládneme pandemii tuto, ale na jinou, horší, už nebudeme mít!

Jasně, co bude až někdy, co nehrozí dnes nebo zítra, to nás nezajímá (stejně jako ignorujeme hrozby klimatické změny). Jednou tuhle sobeckou krátkozrakost pochopíme, ale to už nám to nebude nic platné…

Roman JANOUCH