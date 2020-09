Palackého náměstí s Ministerstvem zdravotnictví. FOTO - Wikimedia commons

Vojtěcha nahradil Prymula

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rezignoval. Prohlásil, že odchodem chce vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru. Nahradit ho má epidemiolog a současný vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že změnu na postu ministra se Zemanem předjednal o víkendu. Vojtěcha ocenil za jeho práci a boj proti nemoci COVID-19 v první jarní vlně. Kdyby veškerou svou energii nemusel Vojtěch vynaložit na boj s koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví, soudí premiér. Dříve Vojtěcha a jeho ministerstvo několikrát kritizoval.

»Myslím, že pan ministr Vojtěch zjistil, že ta složitá doba v rámci koronakrize je nad jeho síly a zvážil tedy situaci tak, že než by poškozoval dál vládu, tak odchází,« uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Byl jsem vždy jeho kritikem věcným, to nebylo z politických důvodů. Je evidentní, že těch problémů se tam nakupilo mnoho a řešeny nebyly nebo byly řešeny pozdě. Kvituji to, že uznal sám, že to takhle dál nejde,« dodal Filip.

Filip připomněl, že KSČM kritizovala Vojtěcha již před epidemií. Především, když nezvládl situaci okolo řízení farmaceutického průmyslu. »Nechal se příliš stáhnout do lobbistických zájmů,« konstatoval Filip. Situace také prý byla složitá, když se vyjednával rozpočet a mzdy, zejména pro střední zdravotnický personál, kde KSČM musela svolat velké jednání, aby se situace vyřešila. »Další věc, kterou považuji za nedořešenou, je sloučení zdravotních pojišťoven, které zřizuje stát,« připomněl Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Nestačí být slušný

»Ministrovi zdravotnictví nestačí být jen slušný. Musí také něco umět. Navíc při počátečním bleskurychlém ‚vyhazování‘ lidí z významných postů a jejich okamžitém nahrazování svými kamarády slušnost neuplatnil vůbec,« dodala stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková s tím, k chlubení toho také moc nebylo. »Potřebné změny zákonů se rodily velmi pomalu a často nekvalitně. Ministerstvo pod jeho vedením vyprodukovalo jen velké množství odborných komisí a pracovních skupin s mizivým výsledkem. Zdravotnickým pracovníkům přidat nechtěl a odborům odmítal naslouchat,« popsala Marková.

V souvislosti s nástupem pandemie COVID-19 a potřebou nakupovat ochranné zdravotnické prostředky se za ním podle ní dosud táhne pachuť předražených nákupů. »Na nekompetentnost ministra zdravotnictví KSČM dlouhodobě upozorňovala. Nebyla vyslyšena. Nyní se začíná spekulovat o tom, že by měl dostat ‚trafiku‘ v podobě ředitele VZP. Dnes stabilizovaná největší zdravotní pojišťovna, která hradí péči za šest milionů pacientů, by se tak stala další ‚hračkou‘ v rukách nekompetentního, a proto i možným manipulacím podléhajícího ‚odborníka‘. To je naprosto nepřijatelné,« upozornila Marková.

Prymula jmenován

Prezident Miloš Zeman výměně vyhověl, Vojtěcha odvolal z funkce a na jeho místo zároveň jmenoval Prymulu. Zeman si Prymulu pozval do zámku v Lánech. Na post ministra ho jmenoval po asi půlhodinové schůzce v Masarykově pracovně. »Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie,« řekl Zeman Prymulovi po jmenování. »Vím, jak skvěle jste obstál, když jste bojoval s první vlnou. A plně věřím, že stejně tak obstojíte i nyní ve velice a velice složité situaci. Dovolte mi, abych vám ve vaší práci popřál mnoho úspěchů a mnoho štěstí,« dodal prezident.

Širší veřejnost Prymulu poznala po vypuknutí epidemie nového typu koronaviru, kdy koordinoval na ministerstvu zdravotnictví kroky proti šíření nemoci. Zeman mu za to počátkem dubna slíbil udělit nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Některá jeho vyjádření, která pronesl jako šéf krizového štábu, vyvolala velkou pozornost. Například, když 22. března hovořil o možnosti dlouhodobého uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou.

Názory odborné veřejnosti na Vojtěcha se různí. Podle epidemiologa Rastislava Maďara byl jedním z nejlepších porevolučních ministrů zdravotnictví. Dal na názor odborníků, jen měl problém jej prosadit ve vládě, řekl Maďar. Prezident České lékařské komory Milan Kubek si zase myslí, že Vojtěch měl odejít už po problémech s připraveností na epidemii na začátku roku. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera ministr hodně udělal pro pacienty a připravil dobré novely zákonů. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs poděkoval Vojtěchovi za konstruktivní spolupráci.

Vojtěchova odchodu si všímají i některé noviny sousedních zemí, které rezignaci přičítají rekordním přírůstkům počtu případů koronaviru v České republice i neshodám s premiérem Babišem. Například rakouský list Die Presse upozornil, že Vojtěch už dříve požadoval zpřísnění opatření, Babiš ale »stál na brzdě«.

Od začátku září začaly strmě růst počty nakažených, minulý čtvrtek jich byly víc než tři tisíce. Stoupá i počet hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu a úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19. Třiatřicetiletý Vojtěch řídil ministerstvo zdravotnictví necelé tři roky. Je přesvědčen, že udělal pro zvládnutí epidemie maximum a v resortu stihl prosadit řadu pozitivních změn. Poslancem za ANO zůstane.

(cik)