Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Začíná všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN

Valné shromáždění OSN se sejde již po 75. k zahájení všeobecné rozpravy, poprvé v historii organizace se však vzhledem k pandemii COVID-19 setkání státníků ze všech zemí světa odehraje převážně virtuálně.

Hlavním tématem letošního VS bude společný boj proti šíření koronaviru, diskutovat se však bude i o již tradičních tématech, kterými je například jaderné odzbrojení, práva žen a menšin či ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Ulice New Yorku v okolí sídla OSN budou letos v září neobvykle ztichlé, protože se v nich nebudou pohybovat diplomatické delegace ze 193 členských států organizace, jež se pravidelně sjíždějí každé září k týdenní debatě na půdě Valného shromáždění. Představitelé jednotlivých států neosloví mezinárodní společenství osobně z pódia s charakteristickým pozadím ze zeleného mramoru, ale zašlou sekretariátu předem nahrané 15minutové video, které se bude promítat v hlavním sále a rovněž vysílat na internetu. Podle předsedy VS OSN Volana Bozkira díky změnám formátu letos při všeobecné rozpravě vystoupí více hlav států než kdykoliv předtím.

I přes fyzickou nepřítomnost delegátů bude orgán nadále přijímat doporučující rezoluce. Hlasování bude vzhledem k okolnostem probíhat novým způsobem, a to takzvanou tichou procedurou. Předseda VS OSN zašle delegacím návrhy rezolucí, a pokud k nim žádná ze zemí nezašle do 72 hodin připomínku, bude dokument považován za schválený.

Hlavním tématem většiny vystoupení bude podle očekávání současná pandemie: celosvětově počet infikovaných překročil 31 milionů a počet mrtvých se blíží k jednomu milionu. Diskuse v rámci všeobecné rozpravy by mělo završit setkání státníků ke koronaviru pořádané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které je plánováno na 30. září.

Samotná rozprava bude trvat od 22. do 26. září a zakončena bude 29. září. Jako první podle zvyklosti promluví Brazílie, jež tak bude mít možnost nastolit některá z témat setkání. Druhé vystoupení přísluší USA jako hostitelské zemi. Americký prezident Donald Trump již oznámil, že svůj projev pronese z Bílého domu ve Washingtonu, do nedalekého New Yorku se tedy nevypraví. Během zasedání zazní i vystoupení premiéra ČR Andreje Babiše.

První den jednání by podle předběžného harmonogramu měli svoje poselství přednést také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, čínský prezident Si Ťin-pching, ruská hlava státu Vladimir Putin, íránský prezident Hasan Rúhání či francouzský prezident Emmanuel Macron.

Kromě všeobecné rozpravy se během zasedání VS OSN bude konat rovněž summit o biodiverzitě plánovaný na 30. září. Uskuteční se rovněž dvě setkání na vysoké úrovni, a to ke 25. výročí Čtvrté světové konference o ženách a k připomenutí mezinárodního dne za úplné jaderné odzbrojení, který připadá na sobotu.

