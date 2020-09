Barack Obama a Dmitrij Medveděv po podpisu smlouvy START II. FOTO - Wikimedia commons

Rusko odmítá americké ultimátum

Za nepřijatelný ultimativní přístup označil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov varování zmocněnce amerického prezidenta pro otázky kontroly zbrojení, že Washington může Moskvě předložit nové podmínky pro prodloužení dohody o snížení počtu strategických zbraní (START-3).

»Jsou to všechno ultimativní přístupy, které snižují šance na uzavření jakékoli dohody. Nemůžeme rozhovor vést v takovém stylu,« odpověděl Rjabkov na dotaz agentury TASS týkající se toho, co americký vyjednávač Marshall Billingslea řekl o možnosti prodloužení dohody, kterou v dubnu 2010 podepsali v Praze ruský prezident Dmitrij Medveděv a prezident Spojených států Barack Obama.

Billingslea v rozhovoru poskytnutém ruskému listu Kommersant řekl, že USA »mohou vznést nové podmínky« pro prodloužení dohody START-3, jestliže Rusko do amerických prezidentských voleb, které se budou konat v listopadu, nepřijme již stanovené podmínky Washingtonu.

Rjabkov rovněž odmítl tvrzení zmocněnce prezidenta Donalda Trumpa pro otázky kontroly zbrojení, že Rusko s USA souhlasí s nutností připojení Číny k rozhovorům o strategické stabilitě.

»Není o nic méně podivné, že Billingsley ve svých komentářích vytváří dojem, jako by Rusko souhlasilo se Spojenými státy ohledně nutnosti zapojit Čínu do jednání v této oblasti. To je prostě úmyslné zkreslení našeho postoje,« zdůraznil Rjabkov. Zopakoval, že zapojení k jednáním o jakékoli dohodě je zcela na svrchovaném rozhodnutí samotné Číny.

»Pokud Čína v určité etapě někdy takové rozhodnutí učiní, samozřejmě nebudeme proti. Ale neučinili jsme a nehodláme učinit žádné kroky směřující k tomu, abychom Čínu k takovým jednáním 'přitáhli', což jsme americkým kolegům mnohokrát řekli,« citoval TASS Rjabkova.

(čtk)